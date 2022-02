Fundașul formației Universitatea Craiova, Vladimir Screciu, a fost foarte bucuros după succesul obținut contra Chindiei Târgoviște. El își dorește ca Știința să bifeze toate punctele și în ultimele două jocuri din campionatul regular, cu Mioveni și Farul, și să abordeze play-off-ul de pe locul 3.

Foto: Alex Vîrtosu

„Sunt niște puncte foarte importante pentru noi. Ne bucurăm că le-am câștigat. A fost o victorie foarte grea, s-a văzut, dar ne bucurăm că am ieșit câștigători de pe teren. Puteam închide meciul mai devreme, pentru că am avut ocazii să marcăm și golul doi, dar ăsta este fotbalul. Este bine că totul s-a terminat ok și mergem mai departe. Suntem pe locul 3. Mister vrea să câștigăm toate meciurile, la fel și noi. Luăm fiecare meci în parte. Mai avem cu Mioveni și Farul, sunt două meciuri importante pentru noi, pentru moralul nostru. Cred că dacă o să le câștigăm pe amândouă o să intrăm de pe locul 3 în play-off și o să avem un moral mult mai bun“, a declarat Screciu.

Întrebat dacă este mulțumit de tragerea la sorți din semifinalele Cupei României, Vladimir Screciu a spus:

„Am picat cu Sepsi și ne gândim să câștigăm Cupa, cum s-a întâmplat și anul trecut. O să dăm tot ce avem mai bun și cred că avem șanse destul de mari“.

