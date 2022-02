Amical / Universitatea II Craiova a corectat-o pe Pandurii Târgu Jiu

Echipa secundă a clubului Universitatea Craiova s-a impus categoric, scor 4-1, în partida susținută sâmbătă, pe terenul cu iarbă de la „Aripile“, în fața grupării Pandurii Târgu Jiu. Golurile alb-albaștrilor au fost marcate de Ciolacu, Domnu, Călin și Danciu. Gorjenii au replicat prin Sean, printr-un penalti.

Universitatea II Craiova: Bunea – Mocanu, Nețoiu, Bușu, Benga – Sala, Domnu, Croitoru – Călin, Istrate, Ciolacu. Au mai intrat: Olteanu, Dr. Popa, Cîrpici, Danciu, Lăpădătescu, Miuțescu.

Antrenori: Corneliu Papură, Dragoș Bon.

Pandurii Târgu Jiu: Iovicin – Savu, Gomez, Alberto, Afrim – Sean, Eric, Mihai Stancu – Robert Petre, Georgescu, Rașoveanu. Au mai intrat: Oprița – Moldovan, Peia, Obeng, Habet, Zăbulică, Leonard, Tudor, Sevastian.

Antrenori: Mario Găman, Boby Arjoca Staicu.

Antrenorii „satelitului“, mulțumiți de randament

Acesta a fost cel de-al patrulea joc de verificare al Universității II Craiova din această iarnă, iar reprezentanții staff-ului sunt mulțumiți.

„A fost un joc foarte bun, cu un ritm bun. Am întâlnit o echipă bună, care trage la promovare, dar băieții au început să respecte din ce în ce mai mult ceea ce pregătim. Drept dovadă au reușit să marcheze mai multe goluri în urma unor faze lucrate, nu întâmplătoare, iar asta ne mulțumește“, a declarat antrenorul secund, Dragoș Bon, pentru GdS Sport.

Reamintim că în primele trei jocuri amicale, „satelitul“ Științei a înregistrat, în ordine, următoarele rezultate: 1-2 cu Viitorul Șimian (la Severin), 2-0 cu Sporting Roșiori (la Roșiori) și 3-3 cu Vedița Colonești (pe „Aripile“).

Următorul meci al Universității II Craiova va avea loc miercuri, de la ora 13.00, pe terenul cu iarbă de pe „Aripile“, împotriva colegei de serie CSM Slatina. Apoi sâmbătă, de la ora 12.00, pe „1 Mai“, se va desfășura returul duelului cu trupa antrenată de Ovidiu Burcă.

Mario Găman: „Aveam nevoie de un amical de genul acesta“

De partea cealaltă, antrenorul formației Pandurii Târgu Jiu, Mario Găman, se bucură că acest eșec a venit acum, pentru că are suficient timp la dispoziție să regleze problemele remarcate.

„A fost un test bun. Știam foarte bine echipa a doua a Craiovei. Știam că joacă un fotbal bun, iar noi aveam nevoie de un amical de genul acesta. Veneam după două partide amicale susținute miercuri și joi și știam că s-a instalat și o stare de oboseală. În plus, am fost nevoiți să venim cu 14 jucători de câmp. Ne-au lipsit 5-6 jucători importanți din cauza micilor accidentări. Am fost un pic nemulțumit de faptul că am tratat cu lejeritate anumite acțiuni, având și multe greșeli individuale. E bine că s-au întâmplat acum, pentru că avem timp să reglăm aceste greșeli și să nu le mai repetăm. Îmi doresc mai multă personalitate din partea jucătorilor. Au primit o șansă să joace și trebuie să demonstreze că merită să îmbrace acest tricou“, a declarat Mario Găman, pentru GdS Sport.

Până acum, Pandurii Târgu Jiu a susținut șase jocuri de pregătire. A obținut patru victorii, 3-0 cu Jiul Rovinari, 3-2 cu Minerul Costești, 2-0 cu Gilortul Târgu Cărbunești și 3-2 cu Petrolul Bustuchin, și două înfrângeri, 1-3 cu Viitorul Dăești și 1-4 cu Universitatea II Craiova.

Elevii lui Mario Găman și Boby Arjoca Staicu vor mai juca miercuri, la 12.00, la Dăești, cu Viitorul, și sâmbătă, de la ora 12.00, pe „Aripile“ (Craiova), cu CSO Filiași.

