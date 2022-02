FCU – UTA / Napoli şi Achim nu concep decât victoria

FCU Craiova întâlneşte vineri, de la ora 17.30, în Bănie, pe UTA Arad, acesta fiind primul meci din etapa 27 a Ligii 1.

Confruntarea va fi arbitrată de Adrian Cojocaru (Galaţi), ajutat de asistenţii Tunyogi Ferencz (Zalău) şi Marius Marchidanu (Brăila). Al patrulea oficial va fi Andrei Moroiță (Ploieşti).

CCA l-a desemnat observator pe Adrian Comănescu (Vâlcea). LPF l-a numit supervizor pe Ion Căţoi (Bucureşti).

Nicolo Napoli: „Echipa trebuie să facă un meci bun şi să câştige“

Antrenorul formaţiei FCU Craiova, Nicolo Napoli, a declarat astăzi, într-o conferinţă de presă, că o respectă pe UTA, dar că punctele trebuie să rămână în Bănie.

„E un meci foarte dificil. UTA joacă un fotbal bun, aşteaptă adversarii şi loveşte pe contraatac. Are jucători buni, cu viteză, dar sper că băieţii mei să facă un meci foarte bun şi să câştigăm cele 3 puncte. Când pierzi un meci (cel cu Universitatea Craiova – n.r.) e normal să fii supărat. Dar trebuie să mergi mai departe, pentru că vine alt meci la fel de important. Echipa trebuie să facă un meci bun şi să câştige. Eu nu mă uit în clasament, sunt preocupat ca echipa mea să-şi facă jocul. Cred că băieţii mei sunt motivaţi, pentru că sunt profesionişti. Cu toţii ştim că o victorie ne-ar ajuta să urcăm în clasament şi ne-ar aduce linişte“, a declarat Napoli.

Vlad Achim: „Vrem să urcăm în clasament“

Din rândul jucătorilor, mijlocaşul Vlad Achim a punctat că toată lumea îşi doreşte victoria şi uşor-uşor să echipa să scape din subsolul clasamentului Ligii 1.

„Întâlnim o echipă bună a campionatului (UTA – n.r.), care s-a luptat pentru play-off. Dacă nu avea rezultate mai slabe în ultima perioadă acum era sus în clasament. Este o echipă solidă, agresivă şi va trebui să practicăm un joc foarte bun pentru a câştiga. Supăraţi am fost după meciul trecut, dar nu trebuie să ţină mult astfel de lucruri. Trebuie să ne concentrăm pentru meciul următor, pentru că este lung campionatul şi nu putem să fim supăraţi la fiecare înfrângere. Vrem să urcăm în clasament, să scăpăm de aceste emoţii ale barajului“, a declarat Vlad Achim.

Liga 1, etapa 27

Vineri, 18 februarie:

ora 17.30: FCU Craiova – UTA Arad

ora 19.55: Dinamo – Gaz Metan Mediaş

Sâmbătă, 19 februarie:

ora 17.00: FC Voluntari – Sepsi

ora 19.55: CS Mioveni – FCSB

Duminică, 20 februarie:

ora 12.30: Chindia Târgoviște – FC Botoșani

ora 19.55: CFR Cluj – Rapid

Luni, 21 februarie:

ora 17.30: Farul – FC Argeş

ora 19.55: Clinceni – Universitatea Craiova.

Clasament:

