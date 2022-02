Jucătorii echipei FCU, nemulțumiți de arbitraj și de prestația lor (VIDEO)

FCU Craiova a pierdut derbiul cu Universitatea Craiova, iar la finalul întâlnirii de pe stadionul „Ion Oblemenco“ jucătorii lui Nicolo Napoli și-au făcut autocritica. Aceștia au indicat și unele greșeli de arbitraj și au apreciat atmosfera din tribune. Nu au fost însă de acord cu petardele și artificiile folosite de suporteri, considerându-le periculoase. VEZI VIDEO!

„Nu a ieșit cum ne-am dorit. E o înfrângere dureroasă! Nici jocul nu ne-a reușit în această seară (luni – n.r.). Cred că ei au fost mai experimentați, au știut cum să gestioneze anumite situații, să fragmenteze jocul foarte bine. A fost o atmosferă de derbi“, a comentat Robert Popa.

Foto: Alex Vîrtosu

„Primul gol l-am luat pe neatenție. Au executat rapid cornerul, noi ne-am organizat destul de greu… Apoi am încercat să echilibrăm jocul, dar am avut probleme pe faza de atac. Trebuia să fim puțin mai incisivi, să atacăm mult mai bine spațiul, să aducem oameni la careu și cred că astea ne-au lipsit astăzi“, a exlicat Vlad Achim.

„Cred că am făcut un meci mai modest, dar cred că au fost probleme de arbitraj. Din ce am înțeles, a fost henț la golul lui Gustavo. Iar un cartonaș roșu mai clar ca acolo, la Bancu, nu cred că există. Nu ai cum să nu dai al doilea galben! Dar nici noi nu am făcut un meci foarte bun. Dacă repetam jocul pe care l-am reușit cu Botoșani sau FCSB cred că puteam să câștigăm sau să scoatem un rezultat de egalitate cu tot cu aceste greșeli. Trebuie să uităm acest meci“, a spus Claudiu Bălan.

