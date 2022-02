Dinamo – „U“ Craiova 1-6 / Nicușor Bancu: „Putem spune că ne revenim“

Căpitanul Științei, Nicușor Bancu, a fost foarte bucuros de „semnele“ arătate de Universitatea Craiova la București, unde a învins-o cu 6-1 pe Dinamo.

„Nu mă așteptam la asemenea diferență de scor. Știam că vom avea un meci greu, dar noroc cu acea greșeală a portarului, că ne-am descătușat puțin, am văzut că se poate. Cine a ajuns în fața porții lor a încercat să marcheze. Așa am pregătit meciul, așa ne-a spus Mister, să tragem la poartă. În alte meciuri voiam să intrăm cu mingea în poartă sau să încercăm ceva diferit. Acum am zis să tragem și ne-a ieșit. Putem spune că ne revenim. A doua repriză cu CFR Cluj a fost foarte bună, în această seară am dominat jocul și scorul putea fi și mai mare“, a spus liderul alb-albaștrilor.

Acesta a vorbit puțin și despre derbiul Băniei, cu FCU, programat luni, de la ora 19.55:

„Trebuie să ne refacem puțin și de mâine începem să ne gândim la meciul cu cealaltă echipă. Am văzut și noi rezultatele lor și se pare că au început să adune puncte, să joace mult mai bine decât au făcut-o în prima parte a campionatului. Dar eu cred că suntem echipa mai bună. Dacă vom juca așa cum am făcut-o cu CFR sau cu Dinamo cu siguranță vom învinge“.

