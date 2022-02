Dinamo – „U“ Craiova 1-6 / Jovan Markovic: „A fost un meci ușor“

Atacantul formației Universitatea Craiova, Jovan Markovic, marcator în poarta formației Dinamo în jocul de joi seară, a declarat că misiunea alb-albaștrilor a fost mai ușoară decât s-ar fi așteptat.

„A fost o greșeală a portarului, mă bucur că am fost acolo și că am reușit să marchez. Orice greșeală trebuie taxată! A fost un meci ușor și ne bucurăm că am câștigat. Ne trebuiau cele 3 puncte pentru a urca în clasament. Ne-am uitat la meciurile trecute ale lui Dinamo și am zis să dăm la poartă cât mai mult. Este o victorie de moral și ne bucurăm că am urcat în clasament. Sperăm ca și în meciul viitor să luăm cele 3 puncte“, a spus Markovic.

„A fost un derbi, pentru că este vorba despre un meci cu Dinamo și nu contează pe ce loc este. Am intrat pe teren cu mult curaj și sper să mai scriem alte pagini de istorie, să-i marcăm mai multe goluri“, a mai spus fotbalistul Științei.

