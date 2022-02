Dinamo – „U“ Craiova 1-6 / Atanas Trică, fericit după primul gol în Liga 1

Nepotul lui Ilie Balaci, Atanas Trică, a reușit să marcheze în poarta lui Dinamo și a bifat astfel primul gol din Liga 1. „Ati“ i-a dedicat reușita mamei sale și a explicat că visează de mult timp un astfel de gol.

„Nu pot să descriu în cuvinte ce înseamnă pentru mine. Este primul meu gol în Liga 1 și sunt foarte fericit! Când am văzut că am înscris, pur și simplu am izbucnit în lacrimi. Nu am putut să mă opresc! Am fugit repede la Mister ca să îi mulțumesc pentru șansa acordată.

Sincer, am știut că o să intru și o să marchez. În fiecare seară visez că înscriu cu Dinamo, FCSB, CFR. M-am gândit la mama, ea a fost mereu alături de mine, la colegii mei de la Daco Getica, alături de care am crescut, apoi la tatăl și la bunicul meu.

Nu prea îmi povesteau despre rivalitatea asta. Îmi spuneau să caut clipuri pe Youtube, să văd ce însemnau derbiurile. Clar că a fost un derbi. Galeria noastră și a lor au făcut un show incredibil. Chiar îmi pare rău de situația lor, dar noi ne-am văzut interesul, iar galeria a fost cu noi“, a spus Atanas Trică, la Digi Sport.

