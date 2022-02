„U“ Craiova – CFR Cluj / Reghecampf: „Am mare încredere în jucători!“

Universitatea Craiova întâlneşte sâmbătă, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe CFR Cluj, într-o partidă contând pentru etapa 24 din Liga 1.

Antrenorul Ştiinţei, Laurenţiu Reghecampf, îşi doreşte enorm ca alb-albaştrii să reuşescă victoria care să readucă liniştea în Bănie.

„Urmează meciul cu CFR. Am mare încredere în jucători, în reacţia pe care o vor avea la meciul de sâmbătă seară. Trecem printr-o perioadă mai dificilă, pentru că s-au adunat foarte multe probleme, cu jucători accidentaţi. Acest lucru ne face să avem fluctuaţii în a avea rezultate pozitive. Este păcat că nu am reuşit să avem parte de un rezultat pozitiv la ultima partidă. Am discutat cu jucătorii, am analizat ceea ce am făcut greşit şi fiecare şi-a spus părerea. Cert este că la meciul de sâmbătă seară echipa va trebui să aibă agresivitate, să arate mai bine. Jucăm acasă, cu fanii alături. Vor încerca să-i împingă spre victorie, iar eu îmi doresc enorm ca băieţii, după un meci de luptă, să fie fericiţi şi să câştige cele 3 puncte“, a spus tehnicianul Ştiinţei.

„Vă asigur că Universitatea va juca în play-off“



Acesta nu poate conta pe Valerică Găman, Marius Constantin, Dan Nistor, Ante Roguljic, în timp ce Elvir Koljic este sub semnul întrebării.

„Este foarte greu să lucrezi şi să vezi că ai mai mulţi jucători la doctor, decât ai pe teren. Este greu să lucrezi după o înfrângere, dar suntem profesionişti, asta este meseria noastră. Trebuie să trecem peste aceste obstacole şi să pregătim echipa pentru următoarea partidă. Pentru noi este important să câştigăm cele 3 puncte, ca să mergem în play-off. Ce se va întâmpla cu campionatul vom vedea mai târziu. Ar fi un dezastru ca Universitatea Craiova să nu prindă play-off-ul! Dar eu vă asigur că va juca în play-off, indiferent de rezultatul care va fi sâmbătă seară“, a subliniat Reghecampf.

Liga 1, etapa 24:

Vineri, 4 februarie:

ora 17.30: CS Mioveni – FC Voluntari

ora 19.55: Gaz Metan Mediaş – Rapid

Sâmbătă, 5 februarie:

ora 13.30: UTA Arad – Sepsi

ora 16.00: Farul – Chindia Târgoviște

ora 21.00: „U“ Craiova – CFR Cluj

Duminică, 6 februarie:

ora 14.30: FC Argeş – Academica Clinceni

ora 19.55: FCSB – FCU Craiova

Luni, 7 februarie:

ora 19.55: FC Botoșani – Dinamo

