Nicolo Napoli și Andrei Prepeliță, după FCU – FC Argeș 1-0

FCU Craiova a obținut o victorie extrem de importantă duminică seară, 1-0 cu FC Argeș, iar antrenorul Nicolo Napoli și-a felicitat elevii pentru prestația avută.

„Felicitări băieților mei! Am făcut un meci foarte bun! Am luptat foarte bine, am încercat mereu să câștigăm. Am schimbat modul de joc, vorbesc mereu cu ei pentru a da totul pe teren. Mai avem mult de lucru, e un lot numeros, sunt mulți străini, pe care îi cunosc puțin. Urmează un meci foarte greu cu FCSB, dar încercăm să facem un joc bun și poate câștigăm“, a spus Nicolo Napoli.

Andrei Prepeliță: „A fost un meci echilibrat“

De partea cealaltă, tehnicianul piteștenilor, Andrei Prepeliță, s-a declarat dezamăgit de ceea ce a arătat FC Argeș pe teren.

„Cred că a fost un meci echilibrat, nu foarte spectaculos, fără ocazii de ambele părţi. Plecăm fără niciun punct, sunt dezamăgit! Fără personalitate… Mă aşteptam la altceva din partea băieţilor. Parcă atunci când trebuie să facem pasul la play-off, se întamplă ceva. Mentalitatea, din păcate, nu ne permite să facem acest pas. Câştigăm un meci, două, după care nu avem constanţă şi aşa nu poţi să ajungi acolo. Ne dorim în continuare, analizăm ce nu am făcut azi bine şi sperăm de la meciurile viitoare să arătăm mult mai bine. Toţi atacanţii pe care i-am avut la dispoziţie au stat cu spatele la poartă. E greu să dai gol, dacă nu tragi la poartă“, a spus Andrei Prepeliţă, la finalul meciului.

