Rodion Cămătaru, despre fotbalul românesc: „Lipsesc jucătorii de valoare!“

Fostul mare atacant al Universităţii Craiova şi al echipei naţionale a României, Rodion Cămătaru, a acordat astăzi un amplu interviu Gazetei de Sud. A vorbit despre derbiul dintre Ştiinţa şi FCSB de duminică, despre fotbalul din Liga 1 şi despre situaţia delicată de la prima reprezentativă.

Lipsa omogenităţii, marea problemă a Ştiinţei

GdS: Se apropie derbiul Universitatea Craiova – FCSB. Cum îl prefaţaţi?

Rodion Cămătaru: Este un meci pe care-l aşteaptă toată lumea aici, la Craiova. În ultimul timp nu i-am prea învins pe teren propriu şi nici nu am avut evoluţii convingătoare. Mă gândesc că se va juca cu multă ambiţie, pentru că, dacă pierde, Craiova se distanţează foarte mult de locul 1. Acelaşi lucru îl pot spune şi despre FCSB. Va fi un meci interesant, de văzut.

GdS: Ce impresie aveţi despre jocul Craiovei din mandatul lui Reghecampf? Au fost 7 victorii consecutive, urmate de două înfrângeri consecutive.

Rodion Cămătaru: Să ne aducem aminte că au mai fost scenarii ca ăsta, în alte vremuri şi cu alţi antrenori. Alţii au avut o serie şi mai bună, apoi într-un meci decisiv au pierdut cu CFR Cluj acasă, dacă îmi aduc aminte bine. Ştiţi cum e, când se trage linie, la final, atunci se vede locul real. Păcat că am ratat mereu, de câţiva ani încoace, şansele care au fost la primul loc.

GdS: Dar ce ne lipseşte, până la urmă?

Rodion Cămătaru: Eu cred că mai trebuie aduşi câţiva jucători, cam în toate compartimentele şi apoi să se lucreze la omogenitate. Şi în apărare văd că sunt multe schimbări. Antrenorii care au venit au modificat linia mereu, nu a existat o omogenitate. Trebuie să ai un nucleu de jucători pe care se contează. Să ne amintim de CFR Cluj, care are unul şi face rezultate.

„Craiova şi FCSB nu au ştiut să profite. Şi ele au clacat“

GdS: Ăsta să fie secretul succesului CFR-ului? Asta în ideea că jocul clujenilor nu este unul spectaculos…

Rodion Cămătaru: Anul ăsta ar fi trebuit ca FCSB şi Craiova să profite, pentru că CFR-ul nu mai este cel care a fost. Au trecut anii, au mai pierdut din jucători şi am văzut că şi ei scârţâie pe zona centrală. Asta le-a dat o şansă în plus celorlalte pretendente la titlu, Craiova şi FCSB, dar ele nu au ştiut să profite. Şi ele au clacat. Clujenii, în schimb, au fost mereu pragmatici şi au jucat la rezultat!

GdS: Cum se face că în Liga 1 CFR o duce bine an de an, dar în cupele europene nu face puncte?

Rodion Cămătaru: Din păcate ăsta este campionatul nostru, care este şi oglinda echipei naţionale. Nu avem jucători de valoare! Când ajungem acolo (în cupele europene – n.r.) şi dăm de unele echipe… Îmi aduc aminte că le băteam fără probleme pe timpuri, şi la diferenţe mari, cum ar fi AZ Alkmaar. În alte vremuri câştigam şi o făceam mult mai uşor.

„Nu ştiu care-i cauza, dar nu producem!“

GdS: Şi pentru că tot aţi pomenit de naţională, cum comentaţi situaţia de faţă?

Rodion Cămătaru: Încă o dată spun: lipsesc jucătorii de valoare! Toţi antrenorii care au beneficiat de rezultate bune au avut şi jucători de valoare. Dacă ne uităm la cei care joacă acum în afara ţării şi unde activează, nu prea găsim să-mi dai exemple de fotbalişti mari, care joacă la echipe mari. Asta spune multe. Un antrenor, când vine la echipa naţională, vine ca la academie. Vine să-i mai înveţe fotbal? Nu! În 3-4 zile jucătorii îşi spun valoarea lor! Eu aşa văd lucrurile. Am jucat 11 ani în echipa naţională şi niciodată nu m-a învăţat selecţionerul cum să dau cu piciorul în minge. E ca la un doctorat, nu mergi acolo ca să înveţi cât fac 2 cu 2. Se bate monedă şi pe antrenori, dar noi trebuie să creştem calitativ jucătorii şi nivelul fotbalului. Nu prea mai ies jucători de certă valoare. Poate că unii îşi pierd din motivaţie la o anumită vârstă. Nu ştiu care-i cauza, dar nu producem!

GdS: În ideea că s-a început deja o reconstrucţie cu Mirel Rădoi, ar fi bine ca acesta să rămână sau să căutăm alt selecţioner? Dumneavoastră pe cine aţi propune?

Rodion Cămătaru: La fotbal niciodată nu se schimbă jucătorii. Primul care se schimbă este antrenorul. E mult mai uşor să fie aşa şi să zici că se poate crea un şoc, un moment de revenire. Rădoi şi-a anunţat plecarea, am văzut că are un cuvânt şi nu cred că şi-l încalcă, chiar dacă ceilalţi (cei din FRF – n.r.) şi-ar dori ca el să rămână. În plus, am văzut că se caută alt selecţioner, iar acesta este este foarte greu de găsit. În momentul de faţă, neavând o echipă competitivă, mulţi nu vor să-şi rişte imaginea şi să o preia în momente de genul ăsta. Eu zic că trebuie abordat unul: Boloni. Este un antrenor bun, care a mai fost şi ştie fotbal. Altfel, nu prea văd cine. Şi Răzvan Lucescu la fel, dar el a refuzat. E dificilă problema.

„Lupta este departe de a se încheiat“

GdS: Revin la campionatul intern. Se pare că spectatorii vor reveni în tribune, dar după etapa din acest weekend. Cum ar fi fost derbiul Universitatea Craiova – FCSB cu spectatori?

Rodion Cămătaru: Ar fi fost altceva. Întotdeauna spectatorii de la Craiova au fost al 12-lea jucător şi ar fi contat în stabilirea rezultatului. Şi la echipa naţională s-a simţit absenţa publicului. Cred că dacă aveam spectatori în tribune altul ar fi fost rezultatul cu Islanda. Să fi fost măcar 30% din stadion cu spectatori, alta era motivaţia.

GdS: Aveţi curaj să faceţi un pronostic în condiţiile date?

Rodion Cămătaru: Este un meci deschis oricărui rezultat, aşa că mă abţin. Ambele vor juca la victorie, cu determinare, altfel se măreşte diferenţa faţă de CFR.

GdS: Care credeţi că vor fi echipele calificate în play-off? Cele care sunt clasate acum în primele şase sau mai pot apărea surprize?

Rodion Cămătaru: Cu siguranţă patru dintre ele se ştiu: CFR, FCSB, Craiova şi Botoşani. Mai rămân două locuri de disputat. Cât despre titlu, când se vor înjumătăţii punctele şansele vor fi din nou de calculat. Lupta este departe de a se încheiat. Datorită acestui regulament sansele rămân în continuare pentru Craiova şi FCSB. Asta dacă nu cumva CFR reuşeşte să-şi mărească avantajul la 20-25 de puncte. Atunci ar fi imposibilă misiunea.

GdS: În partea de jos a clasamentului cum vedeţi bătălia pentru supravieţuire? Cu Dinamo în criză, FCU – la fel, vineri joacă între ele…

Rodion Cămătaru: Eu sper ca Dinamo să-şi revină. Îmi pare rău, a avut şi neşansă. Au fost atâtea meciuri în care au pierdut puncte aiurea. Ar fi putut să aibă cel puţin 10-12 puncte în plus şi ei în momentul de faţă. Şi acolo, la fel. Prin înjumătăţirea punctelor vor avea şanse şi ultimele echipe să scape. Se va juca până la capăt. Uite, FCU are 14 puncte, iar Dinamo are 8 şi dacă învinge distanţa este de doar 3 puncte. Este un meci în care se poate întâmpla orice. Rămâne de văzut ce va mai fi.

