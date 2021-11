Liga 3 / CSO Filiași și-a luat revanșa în față de Flacăra Horezu

CSO Filiași a reușit o victorie extrem de importantă, sâmbătă, în deplasare, în fața formației Flacăra Horezu, într-o dispută contând pentru etapa a 13-a din Liga 3, seria 6. A fost 2-0 pentru elevii lui Victor Naicu, golurile fiind marcate de Alex Fotescu (’8) și Daniel Rogoveanu (’18).

Acest succes este doar al doilea în deplasare din acest campionat. Primul succes pe teren străin pentru filieșeni s-a petrecut pe 10 septembrie, în etapa a 3-a. Atunci, CSO s-a impus cu 2-1 pe „Extensiv“, în fața Universității II Craiova.

Totodată, cu acest succes, CSO Filiași și-a luat revanșa în fața grupării din Horezu, după ce Flacăra a câștigat în tur cu 1-0.

CSO Filiași: Florin Șerban – Vlăduț Popa, Eduard Dina, Ionuț Tătaru, Cosmin Calu – Alin Pencea, Alex Armășelu, Viorel Vîlcică – Daniel Rogoveanu, Alex Fotescu, Călin Șegău. Au mai intrat: Ionuț Zanfir, Marius Duriță, Robert Dănescu, Cătălin Manolache, Denis Prunaru.

Victor Naicu: „Aveam mare nevoie de victoria asta“

Antrenorul formației CSO Filiași, Victor Naicu, s-a arătat bucuros pentru succesul înregistrat la Flacăra Horezu și speră ca echipa sa să mențină linia ascendentă.

„A fost bine, ne-a ieșit jocul. Am forțat în prima repriză, după care am ținut de rezultat și ne-am atins obiectivul. Aveam mare nevoie de victoria asta, pentru că, probabil, era un blocaj la băieți. Astăzi am fost o echipă disciplinată și determinată. Ne bucurăm pentru cele 3 puncte, care ne dau un imbold pentru meciurile următoare din campionat, unde ne așteaptă meciuri grele“, a declarat Victor Naicu, pentru Gazeta de Sud.

Liga 3 – seria 6, etapa 13

Vineri, 19 noiembrie:

CSM Slatina – CSM Alexandria 3-1 (Cătălin Doman ’24, ’56, David Oprescu ’87 / Cosmin Neagu ’23)

Universitatea II Craiova – Petrolul Potcoava 2-3 (Ionuț Mitran ’20, Dumitru Popa ’61 – penalti / Florin Nichita ‘4, Dragoş Bârlădeanu ’51, Mihăiţă Dinu ’64)

Vediţa Coloneşti – Viitorul Dăeşti 1-2

Sâmbătă, 20 noiembrie:

Minerul Costeşti – Sporting Roşiori 1-2 (Răzvan Miloşteanu ’77 / Alin Călin ’10, ’31)

Flacăra Horezu – CSO Filiaşi 0-2 (Alex Fotescu ‘8, Daniel Rogoveanu ’18)

Clasament:

1.Dăeşti 31 puncte (golaveraj 23-8)

2.Slatina 30 (29-8)

3.Alexandria 20 (16-14)

4.Roşiori 19 (19-17)

5.Coloneşti 19 (17-20)

6.Filiaşi 17 (17-15)

7.„U“ Craiova II 14 (21-15)

8.Potcoava 14 (16-20)

9.Horezu 14 (11-22)

10.Costeşti 4 (10-40)

Liga 3 – seria 7, etapa 13

Vineri, 19 noiembrie:

Pandurii Târgu Jiu – Gilortul Târgu Cărbuneşti 3-0 (Marian Habet ‘1, Bebeto Lupuleţ ’13, ’21)

Sâmbătă, 20 noiembrie:

CSM Reșița – CSM Deva 4-1

Jiul Petroşani – Viitorul Pandurii II Târgu Jiu 5-0 (Laurenţiu Mazilu ’10, ’25, ’52, ’85, Dorin Mărmăneanu ’62)

Viitorul Şimian – Progresul Ezeriş 3-0 (Alexandre Song ’42, Claudiu Ghighilicea ’44, Raul Iorgulescu ’77)

Armata Aurul Brad – Voinţa Lupac

Clasament:

1.Reșița 37 (40-7)

2.Deva 25 (19-13)

3.Pandurii 24 (23-9)

4.Lupac 24 (22-14)

5.Ezeriş 15 (15-22)

6.Şimian 16 (20-22)

7.Petroşani 14 (15-17)

8.Viitorul Pandurii II 10 (8-27)

9.Cărbuneşti 9 (15-30)

10.Brad 4 (7-23)

