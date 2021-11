FC Argeș – „U“ Craiova / Andrei Prepeliță: „Sperăm să ne luăm revanşa“

Antrenorul formaţiei FC Argeş, Andrei Prepeliţă, a prefațat meciul cu Universitatea Craiova în cadrul unei conferinţe de presă. El a afirmat că îşi doreşte ca „vulturii“ să fie mai prolifici în returul campionatului regular, decât în prima parte.

„Cu siguranţă se putea mai bine în 15 etape. Ne dorim ca în retur să acumulăm mai multe puncte, echipa este mult mai omogenă acum. În vară s-au schimbat câţiva jucători, nu au avut timp să se integreze. Toţi ştim că această acomodare durează câteva luni. În ultimul timp echipa a început să arate din ce în ce mai bine, cu rezultate bune. Ne dorim să începem acest retur bine, să facem mai multe puncte faţă de turul campionatului şi să ne îndeplinim obiectivul“, a declarat Andrei Prepeliță.

A periat-o pe Știința, dar vrea să o învingă

Vorbind strict de jocul cu Universitatea Craiova, Andrei Prepelită și-a lăudat adversarii, dar îi vrea învinși duminică, pe stadionul „Nicolae Dobrin“.

„Universitatea Craiova este o echipă care până la meciul cu Farul a avut un parcurs foarte bun. Este o echipă matură, cu jucători cu experienţă, de calitate, cu un antrenor foarte bun, pe care îl cunosc bine. Ne aşteaptă un meci greu, dar vrem să începem bine. Ne-am pregătit bine în aceste două săptămâni. Echipa arată bine, chiar dacă am pierdut în ultimele două meciuri. Ca joc am arătat bine. Sperăm să ne luăm revanşa (în tur a fost 1-0 pentru olteni – n.r.), pentru că am jucat bine, dar ăsta este fotbalul“, a explicat Prepeliță.

Liga 1, etapa 16 (prima din retur):

Vineri, 19 noiembrie:

Academica Clinceni – Sepsi 0-2 (N. Păun ’40, Ștefănescu ’66)

Chindia Târgoviște – Rapid 2-2 (Neguț ’53, D. Popa ’62 / R. Ilie ’60, Bnou ’89)

Sâmbătă, 20 noiembrie:

ora 15.00: Farul Constanţa – UTA Arad 0-0

ora 20.30: FCU Craiova – CFR Cluj

Duminică, 21 noiembrie:

ora 18.00: FC Argeş – Universitatea Craiova

ora 20.30: FCSB – FC Botoșani

Luni, 22 noiembrie:

ora 17.30: CS Mioveni – Gaz Metan Mediaş

ora 20.30: FC Voluntari – Dinamo

Clasament:

1.CFR Cluj 39 puncte (golaveraj 23-8)

2.FCSB 31 (26-12)

3.„U“ Craiova 28 (28-13)

4.Botoşani 27 (14-11)

5.Rapid 27 (21-14)

6.Farul 25 (18-9)

7.UTA 25 (15-10)

8.Voluntari 25 (17-16)

9.Argeş 21 (13-10)

10.Chindia 18 (12-12)

11.Sepsi 17 (17-17)

12.Mediaş 15 (12-18)

13.FCU Craiova 14 (11-15)

14.Mioveni 13 (9-22)

15.Dinamo 8 (12-36)

16.Clinceni 4 (12-37)

