Directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, Pavel Badea, a acordat un amplu interviu Gazetei de Sud, în care a vorbit despre fotbal. Principala ţintă a fost Universitatea Craiova, despre care consideră că este pe un trend ascendent, dar şi despre situaţia băncii tehnice a naţionalei României.

„Avem fluctuaţii de formă“

GdS: Universitatea Craiova a încheiat turul campionatului pe locul 3, cum vi se pare parcursul echipei?

Pavel Badea: Este o poziţie în primele şase, care îndeplineşte prima parte a obiectivului. Dar, având în vedere că obiectivul principal este acela de a câştiga campionatul, este departe de ceea ce ne-am propus. ŞI ca joc, şi ca puncte, dar şi ca rezultate. Am început ezitant campionatul şi în partea a doua, fiind făcute şi acele modificări la structura de conducere tehnică, coroborată cu suflul proaspăt adus şi cu revenirea de formă pe care au avut-o unii dinte jucători, am ajuns să terminăm pe un onorant loc 3.

GdS: Au fost meciuri în care băieţii au încântat, au câştigat la scor, dar şi prestaţii mai puţin bune, cum a fost în repriza a doua de la Farul, unde au dezamăgit…

Pavel Badea: Până la meciul cu Farul nu trebuie să uităm că am pierdut acasă cu Botoşani. Am avut sincope şi în deplasări, unde nu am câştigat, deşi eram, teoretic, favoriţi. Asta arată că avem fluctuaţii de formă şi că, din punctul meu de vedere, echipa nu este încă pregătită pentru a ne lupta pentru campionat.

GdS: De Laurenţiu Reghecampf ce părere aveţi?

Pavel Badea: Este un antrenor extrem de echilibrat, cu mult bun simţ şi care nu face sărbători din victorii sau din înfrângeri înmormântări. Cred că este tipul de antrenor necesar unei echipe precum Universitatea Craiova. Nu o spun doar pentru că el este aici, ci doar analizând ultimii antrenori care au trecut pe la noi.

„Mai sunt 6 meciuri de jucat, extrem de importante“

GdS: Credeţi că ne menţinem pe trendul acesta ascendent, ţinând cont de întreruperea competiţiei?

Pavel Badea: Mai sunt 6 meciuri de jucat în acest an şi toate sunt extrem de importante. Ele trebuie să consolideze prezenţa în primele 6 locuri. Este un campionat extrem de disputat. Uită-te că diferenţa dintre locul 3 şi locul 7 este destul de mică. Având în vedere condiţiile pe care le are echipa, cum stă din punct de vedere salarial şi, cel mai important, la valoarea lotului, diferenţa dintre locul 7 şi locul 3 este prea mică. Trebuia să avem mult mai multe puncte!

GdS: Din păcate, diferenţa dintre Universitatea şi locul 1, pe care-l tot vizăm, este destul de mare. Credeţi că o putem recupera curând?

Pavel Badea: CFR-ul a făcut un tur de campionat excepţional, chiar dacă n-a justificat din punct de vedere al prestaţiei numărul de puncte. Au avut factorul şansă, care este foarte important în fotbal, de partea lor. Au profitat de un context favorabil şi de rezultate care le-au adus acest avantaj de puncte, pe care-l au faţă de urmăritoare. Dar în fotbal este posibil orice. În schimb, dacă vor avea aceaşi consecvenţă în rezultate vor fi campioni şi anul acesta.

GdS: Apele sunt tulburate în momentul de faţă, din diferite motive, atât FCSB, cât şi la CFR. Putem profita?

Pavel Badea: Vedem ce se întâmplă şi trebuie să apreciem cu atât mai mult acest proiect, făcut pe baze corecte, stabile şi care transmite seriozitate. Este ceea ce şi-au dorit o mare parte dintre iubitorii fotbalului din Craiova. În momentul acesta este o diferenţă mare între ceea ce găsit la celelelate echipe şi ceea ce avem noi, din punct de vedere al seriozităţii, dar şi al condiţiilor puse la dispoziţia jucătorilor. Este un adevăr, nu o spun de complezenţă!

„Argeşul este un adversar de tradiţie al fotbalului craiovean“

GdS: Ştiinţa reia campionatul cu un joc la Piteşi. Cum prefaţaţi meciul cu FC Argeş?

Pavel Badea: Este un adversar de tradiţie al fotbalului craiovean. Încă de la copii şi juniori principalii noştri adversari au fost cei din Argeş. Este o regiune a ţării unde s-au produs multe talente fotbalistice şi cu care am avut o concurenţă sportivă frumoasă. Nu mă tem de nimic. Având în vedere valoarea echipei şi modul în care a arătat în ultimele etape, cu excepţia reprizei a doua cu Farul, putem spune că echipa este pe un trend ascendent. Avem jucători valoroşi în echipă, cu experienţă, care pot să tranşeze meciul favorabil. Cred într-un rezultat bun.

GdS: Pentru că tot faceţi referire la jucători, iată că Andrei Ivan a confirmat aşteptările dumneavoastră şi a răsplătit răbdarea tuturor celor care au crezut în el de când au revenit.

Pavel Badea: El a fost tot timpul vârful generaţiei din care a făcut parte, la nivel de juniori. Nu este niciun motiv ca el să nu fie vârf de generaţie din nou. Are calităţi fizice, tehnice şi sperăm noi, în viitor, şi pe cele mentale pentru a reuşi să ajungă la un nivel foarte mare al performanţei.

Găman, cel mai bun transfer făcut

GdS: Au apărut mai mulţi jucători noi în echipă, faţă de sezonul trecut. Cum consideraţi transferurile făcute?

Pavel Badea: Cel mai bun transfer pe care l-a făcut Mihai Rotaru în acest an a fost aducerea lui Găman. Oltean 100% şi fotbalist adevărat, nu jucător! Houri este un câştig pentru echipă, a arătat momente bune. Dar ceilalţi, Creţu, Vînă şi Conte, mai au mult de tras ca să confirme.

GdS: Dacă aţi fi antrenor, ce post aţi îmbunătăţi în această iarnă?

Pavel Badea: Un post care ar fi de acoperit ar fi cel de mijlocaş defensiv. Să stea în spatele lui Nistor sau lângă acesta. Creţu nu a confirmat deocamdată, iar Mateiu, din nefericire, a ieşit din cărţi, deşi a fost o variantă ani buni pentru postul de închizător. În momentul de faţă, el este ieşit din graţiile antrenorului. Nici ceilalţi care au jucat acolo nu au acoperit ceriţele postului respectiv. Jucătorul acela trebuie să dea echilibru atât pe faza defensivă, cât şi ofensivă. Ne trebuie un fotbalist extraordinar acolo, care să-ţi dea greutate echipei. În momentul ăsta nu-l avem. Nistor este un jucător mai ofensiv, care face mai puţin faza de apărare. Eu atât aş vedea necesar la echipă. În rest, toate celelalte posturi sunt bine dublate şi cu o concurenţă bună, cu jucători valoroşi, tineri, care oricând pot să „explodeze“. Mă refer la Markovic, Căpăţînă, Cîmpanu sau Baiaram, care este prea puţin folosit la calităţile pe care le are. Baiaram are un potenţial fantastic de creştere, însă neşansa lui este că se bate pentru post cu jucători extrem de valoroşi. Timpul este însă în favoarea lui.

GdS: În încheiere aş vrea să ne spuneţi pe cine aţi vrea la naţională, pentru postul de antrenor.

Pavel Badea: L-aş vedea în continuare pe Rădoi, ca o variantă, pentru că nu trebuie să schimbe nimic. Ştie grupul foarte bine. În perioada în care a fost selecţioner a încercat N jucători, până a reuşit să găsească, totuşi, o formulă care să se plieze pe ideea lui de joc şi să aibă şi rezultate. În unele meciuri tricolorii au confirmat ascensiunea, ca joc. Dacă nu, cea mai bună variantă ar fi Victor Piţurcă. Deşi este un antrenor foarte dificil şi în momentul actual este considerat depăşit de unii, dar el este cel mai în măsură ca să preia o responsabilitate de o astfel de anvergură. Este doar o părere, poate subiectivă având în vedere că sunt oltean.

Liga 1, etapa 16 (prima din retur):

Vineri, 19 noiembrie:

ora 17.30: Academica Clinceni – Sepsi

ora 20.30: Chindia Târgoviște – Rapid

Sâmbătă, 20 noiembrie:

ora 15.00: Farul Constanţa – UTA Arad

ora 20.30: FCU Craiova – CFR Cluj

Duminică, 21 noiembrie:

ora 18.00: FC Argeş – Universitatea Craiova

ora 20.30: FCSB – FC Botoșani

Luni, 22 noiembrie:

ora 17.30: CS Mioveni – Gaz Metan Mediaş

ora 20.30: FC Voluntari – Dinamo

Clasament:

1.CFR Cluj 39 puncte (golaveraj 23-8)

2.FCSB 31 (26-12)

3.„U“ Craiova 28 (28-13)

4.Botoşani 27 (14-11)

5.Rapid 26 (19-12)

6.Voluntari 25 (17-16)

7.Farul 24 (18-9)

8.UTA 24 (15-10)

9.Argeş 21 (13-10)

10.Chindia 17 (10-10)

11.Mediaş 15 (12-18)

12.Sepsi 14 (15-17)

13.FCU Craiova 14 (11-15)

14.Mioveni 13 (9-22)

15.Dinamo 8 (12-36)

16.Clinceni 4 (12-35)

Citeşte şi: Liga 1 / Universitatea Craiova, în cifre. Vezi cum s-au descurcat „leii“ în turul campionatului!