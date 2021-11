Vidarsson ne face cu ochiul: „Românii sunt prietenoşi, sper să îi putem ajuta în meciul cu Macedonia“

Selecţionerul Islandei, Arnar Thor Vidarsson, a declarat, joi seară, după 0-0 la Bucureşti, că „românii sunt prietenoşi“ şi speră să îi ajute să se califice la barajul de calificare la CM 2022 printr-un rezultat de egalitate sau o victorie în meciul cu Macedonia de Nord.

„În această seară a fost un meci strâns în care România putea câştiga, dar şi noi am avut ocaziile noastre. Îmi pare rău pentru naţionala României, pentru că ştiu că avea nevoie de 3 puncte pentru a spera la baraj. Înaintea meciului m-a întrebat cineva dacă aş fi mulţumit cu un 0-0 la Bucureşti şi am spus da. Nu putea prezice nimeni asta, dar da, acum sunt mulţumit. Sper să facem un joc la fel de bun în Macedonia de Nord. Şi pentru că românii sunt aşa de prietenoşi sper să îi putem ajuta. Toţi ne dorim să obţinem un rezultat bun la Skopje. Dacă reuşim, o să mă întorc aici ca să îmi cumpăraţi o bere“, a spus Vidarsson, citat de Agerpres.

„Pentru mine, punctul forte al României este atacul în viteză. România este o echipă foarte periculoasă şi am văzut asta şi în meciul tur. Am fost mereu impresionat de jucătorii români. Când eram copil am admirat Steaua Bucureşti care învingea Barcelona în Cupa Campionilor Europeni. Apoi, mai târziu, am văzut naţionala României la Cupa Mondială din SUA. Iar azi România are o generaţie tânără la fel de bună şi pot spune că admir stilul ei de joc. România are jucători foarte foarte buni, sunt fanul acestei echipe“, a adăugat Vidarsson.

Duminică se trage linie

Echipa naţională a României a terminat la egalitate cu selecţionata Islandei, scor 0-0, joi seara, pe stadionul „Steaua“ din Bucureşti, în Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. În celelalte meciuri din grupă, Macedonia de Nord a surclasat Armenia cu 5-0, la Erevan, iar Germania a surclasat Liechtensteinul cu 9-0.

Germania (calificată deja la turneul final) se află pe primul loc, cu 24 de puncte, urmată de Macedonia de Nord, 15 puncte, România, 14 puncte, Armenia, 12 puncte, Islanda, 9 puncte, Liechtenstein, 1 punct.

Duminică, de la ora 19.00, se vor juca ultimele partide din grupă: Armenia – Germania, Macedonia de Nord – Islanda şi Liechtenstein – România (Vaduz).

Pentru a ocupa locul al doilea în grupă şi a se califica la baraj, România, care nu a mai participat la o Cupă Mondială din 1998, are nevoie de o victorie cu Liechtenstein, iar Islanda să nu piardă la Skopje cu Macedonia de Nord.

