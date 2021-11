Mirel Rădoi: „Cu Islanda poate fi ca un meci de box. Să sperăm că rămânem în picioare“

Naţionala României întâlneşte joi, de la ora 21.45, pe stadionul „Steaua“, reprezentativa similară a Islandei. Apoi, pe 14 noiembrie, va juca împotriva reprezentativei din Liechtenstein, pe stadion „Rheinpark“ – Vaduz, de la ora 19.00. Acestea sunt ultimele meciuri din Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Tricolorii au nevoie de două victorii pentru a fi siguri de ocuparea locului doi şi calificarea la barajul pentru turneul final din Qatar.

Partida România – Islanda va fi arbitrată de o brigadă din Rusia. Aceasta este compusă din centralul Serghei Karasev, asistenţii Igor Demeşko şi Maksim Gavrilin, şi rezerva Kiril Levnikov. Arbitrajul video va fi asigurat tot de doi ruşi, Vitali Meşkov şi Serghei Ivanov.

Clasament Grupa J: 1. Germania 21 puncte (golaveraj 23-3), 2. România 13 (11-8), 3. Macedonia 12 (15-10), 4. Armenia 12 (8-11), 5. Islanda 8 (11-15), 6. Liechtenstein 1 (2-23).

„Este o presiune mare pe noi“

Selecţionerul României, Mirel Rădoi, a afirmat miercuri, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Islanda poate fi ca un meci de box, dar speră ca tricolorii să rămână în picioare.

„Cred că în momentul de faţă noi am avea mult mai multe lucruri de pierdut decât Islanda. Cred că ăsta ar fi un lucru important pentru noi, care să conteze pentru a termina această campanie pe locul doi. Cred că din punctul acesta de vedere avem un avantaj. Islanda, chiar dacă teoretic ar mai avea şanse pentru locul 2, în momentul de faţă poate fi o echipă periculoasă, pentru că nu mai are nimic de pierdut. Încearcă integrarea unor jucători de la Under-21 şi atunci este o echipă care vine să joace şi poate fi periculoasă. Dar asta nu înseamnă că nu suntem pregătiţi pentru partida de mâine seară. Cred că în momentul de faţă echipa arată mult mai bine.

Am câştigat lucruri ca spirit de echipă, de sacrificiu. Sunt lucruri care contează, care s-au văzut în ultimele partide şi care, indiferent de adversar, trebuie să le păstrăm. Ei au şanse teoretice, dar ca stil de joc nu cred că îl vor schimba doar pentru aceste ultimele două partide. Islanda are acelaşi stil de joc pe care l-a avut şi la U21, mult diferit faţă de echipa pe care noi am întâlnit-o în barajul pentru Campionatul European, un joc mult mai dinamic, bazat pe o posesie mai prelungită. În mod normal ar trebui să ne avantajeze acest joc, pentru că poate fi ca un meci de box. Să sperăm că nu vom fi cei care vom cădea primii şi vom rămâne în picioare până la sfârşit. Este posibil ca jucătorii să aibă acest gând, să fie relaxaţi, dar ei trebuie să îşi dea seama că indiferent de ceea ce s-a întâmplat în tur, este o cu totul altă partidă, este o presiune mare pe noi. Aş vrea ca în primele 10 minute să începem mult mai bine decât am făcut-o în Islanda“, a spus Rădoi.

„Am sperat să avem spectatori în tribună“

Selecţionerul a subliniat că naţionala avea nevoie de spectatori în tribune şi a criticat faptul că este interzis accesul pe stadioane:

„Am sperat să avem spectatori în tribună. Nu vreau să vorbesc despre politică, dar ne vaccinăm ca să mergem la mall şi nu putem merge pe stadion… Cred că cea mai bună campanie pentru vaccinare era ca oamenii să poată să vină la acest joc. În momentul de faţă echipa naţională avea nevoie ca oamenii să fie prezenţi la un asemenea eveniment sportiv. În mod normal şi logic era ca echipa naţională să dispute acest meci cu spectatori în tribună“.

Nu exclude să rămână la naţională

Despre anunţul făcut după meciul cu Armenia, că vrea să plece de la naţională la finalul preliminariilor, Rădoi a precizat că o decizie va fi luată după meciurile cu Islanda şi Liechtenstein.

„Am avut întâlniri cu preşedintele şi cu directorul tehnic şi a rămas să luăm o decizie după aceste două jocuri. Asta tocmai pentru a ne concentra pe lucruri mult mai importante. Aşa cum am spus, am început să cunosc grupul destul de bine, atmosfera, felul lor de a fi. Important este că atmosferă a rămas aceeaşi în ultimele partide. Începe să fie un grup foarte puternic şi trebuie ca atmosfera să rămână aceeaşi. Jucătorii îşi dau seama de faptul că sunt aproape de o performanţă care nu s-a mai întâmplat de mulţi ani. Nu cred că vor fi probleme din punct de vedere psihologic pentru jucători privind anunţul meu de a pleca“, a precizat selecţionerul.

Rădoi nu se teme că ar putea fi probleme cu gazonul Stadionului Steaua după ploaia de marţi: „Nu cred că vor fi probleme cu gazonul, mai ales că nu va ploua nici astăzi, nici mâine. Avem asigurări că va fi un gazon bun. Stadionul Steaua a fost mulţi ani o casă pentru echipa naţională. Din punctul meu de vedere aş prefera să mutăm echipa în fiecare oraş acolo unde UEFA ne poate da aprobarea să jucăm aceste meciuri, să obişnuim oamenii din toată ţara să vină aproape de echipă. Echipa naţională este a românilor şi ar trebui să poată să joace pe cât mai multe stadioane ale ţării“.

