Cupa României / Florin Spânu: „Aşteptăm cu mare interes jocul“

Preşedintele formaţiei CSO Filiaşi, Florin Spânu, nu a fost prea încântat de tragerea la sorţi a sferturilor de finală din Cupa României. Echipa sa o va avea oponentă pe Universitatea Craiova, deţinătoarea trofeului.

„Aşteptăm să vedem ce decizie se va lua în privinţa televizării, dar variante sunt destule. Una ar fi să nu fie televizat meciul şi atunci o să-l jucăm la Filiaşi. Dacă va fi televizat vom căuta o variantă pentru a închiria un teren. Există și varianta să închiriem o noucturnă. Momentan nu putem să vorbim prea multe. Indiferent cum ar fi, am făcut o mare performanţă ţinând cont că avem o echipă de Liga 3. Pot să spun că nu am avut şansă la nicio tragere la sorţi. Dacă stăm bine să ne gândim am jucat cu două echipe de Liga 2 (Viitorul Pandurii şi Hermannstadt – n.r.) şi una de Liga 1 (UTA – n.r.) şi toate erau bine clasate în momentul în care le-am întâlnit. A fost ceva frumos până acum şi aşteptăm cu mare interes jocul. Este un meci greu, jucăm cu deţinătoarea trofeului, şi trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. În perioada următoare sunt foarte importante jocurile din campionat, unde am dezamăgit total. Dar cu siguranţă în următoaele etape vor veni şi victoriile şi o să urcăm în clasament în primele 4, acolo unde ne este locul“, a declarat Florin Spânu, pentru Gazeta de Sud.

Citeşte şi: Cupa României / S-au stabilit meciurile din sferturile de finală (VIDEO)