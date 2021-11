FCU – Sepsi 1-1 / Vasilică: „Trebuie să ne mulțumim doar cu un punct“

FCU Craiova a remizat, scor 1-1, cu Sepsi, vineri seară, în Bănie. Antrenorul de conjunctură al gazdelor, Dan Vasilică, regretă că nu s-au obținut toate cele 3 puncte.

„Ne pare rău că nu am luat toate punctele, pentru că ne-am dorit foarte tare asta. Vă garantez că și jucătorii s-au gândit numai la victorie toată săptămâna. Aveam încredere că o să câștigăm acest meci, dar, din păcate, n-am reușit, chiar dacă băieții s-au dăruit exemplar. Spre final am împins cât am putut jocul, schimbările au fost tot cu profil ofensiv, dar trebuie să ne mulțumim doar cu un punct. Am luat golul pe o nesincronizare. Trebuia să fim puțin mai atenți acolo, pentru că știam ce avem de făcut pe ieșirea din defensivă, după o fază fixă, însă în timpul jocului se mai întâmplă astfel de lucruri“, a declarat Vasilică, la Digi.

Claudiu Bălan: „Jocul este în creștere“

Autorul golului lui FCU, Claudiu Bălan, regretă că el și colegii săi nu au știut să țină de minge atunci când au fost în avantaj.

„Mă bucur că am reușit să înscriu, dar consider că trebuia să luăm cele 3 puncte din jocul de astăzi. Nu neapărat că am avut mai multe situații decât ei, ci prin prisma faptului că am avut 1-0 și trebuia să ne concentrăm mai bine, să ținem de scor. Am făcut un pas înapoi fără să pună ei o presiune deosebită, fără să ni se ceară de pe margine acest lucru, inexplicabil… A venit și acel gol după o greșeală, și uite că am luat decât un punct“, a spus Bălan.

„Jocul este în creștere, dar trebuie să acumulăm mai multe puncte. S-a terminat turul și nu avem punctele care ni le-am fi dorit la începerea campionatului. Noi avem contract cu clubul și indiferent cine antrenează trebuie să ne facem datoria. Trebuie să facem ce ne spune antrenorul, să dăm totul la antrenamente și la meciuri pentru a câștiga puncte“, a completat Bălan.

Robert Popa: „Acest 1-1 este un rezultat foarte bun pentru noi“

Spre deosebire de Vasilică și Bălan, portarul Robert Popa a afirmat că e bun și punctul obținut.

„Eu zic că acest 1-1 este un rezultat foarte bun pentru noi, știind în ce situație ne aflăm, la doar 3 zile după demiterea lui Mister (Flavius Stoican – n.r.). Am încercat să ne punem pe picioare și să facem un rezultat pozitiv în această seară. Din păcate am primit acel gol repede și băieții s-au pierdut puțin. Am încercat să-i motivez, să le zic că nu-i nimic, că este doar 1-1 și că putem să câștigăm pe final“, a explicat portarul lui FCU.

Întrebat despre înlocuirea lui Stoican cu Trică, Robert Popa a admis că decizia conducerii a surprins întreg vestiarul: „Vă dați seama! Luni și marți am făcut antrenamentele împreună și era o atmosferă destul de bună după remiza cu Rapid. Și, dintr-o dată, am citit în mass media că nu o să mai fie antrenorul nostru (Stoican – n.r.). Îi spunem ‘Bine ai revenit!’ lui Eugen Trică și acum totul depinde de noi, jucătorii. Antrenorii vin și pleacă, dar noi rămânem aici“.

