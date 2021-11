Următorul la rând! Flavius Stoican, dat afară după patru meciuri de la FCU Craiova

Patru meciuri, atât a rezistat Flavius Stoican pe banca celor de la FCU Craiova! Tehnicianul a plătit cu funcția pentru insubordonarea față de ordinele tactice transmise din pușcărie de Adrian Mititelu.

Conform gsp.ro, Adrian Mititelu s-ar fi supărat pe antrenor pentru că acesta nu i-a ascultat cerințele tactice la meciul cu Sepsi din Cupa României, pierdut cu scorul de 1-0. De asemenea, patronul ar fi fost nemulțumit și de jucătorii folosiți de antrenor la respectiva partidă.

„Despărțirile sunt ceva normal. Noi, oamenii și societatea le condimentăm cu dramatism. Am fost chemat să ajut, lucru pentru care îi mulțumesc domnului Mititelu. Am venit și am muncit. Am vrut să construim din mers, dar deocamdată atât s-a putut. Eu atât am putut. Restul e istorie“, a menţionat Stoican.

Clubul patronat de familia Mititelu a făcut anunţul pe pagina oficială de Facebook!

În vârstă de 44 de ani, Flavius Stoican a venit la FCU Craiova la începutul lunii octombrie, moment în care l-a înlocuit pe Adrian Mutu (dat afară din cauza rezultatelor modeste).

Cu el pe banca tehnică, FCU Craiova a bifat patru meciuri, trei în Liga 1 și unul în Cupa României. Stoican a reușit o victorie (2-0 cu Gaz Metan Mediaș), a pierdut în două rânduri (0-1 cu Sepsi în Cupa României și 0-1 cu UTA în Liga 1) și a remizat cu Rapid în campionat, scor 0-0 cu Rapid.

Bobi Verdeș va fi antrenor principal interimar.

