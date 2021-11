Basarab Panduru: „Sunt într-un staff cu oameni de calitate şi foarte bine pregătiţi“

Ultimul sosit în staff-ul Universităţii Craiova, secundul Basarab Panduru, se bucură că i s-a alăturat lui Laurenţiu Reghecampf în proiectul din Bănie. El consideră că echipa are strategi şi jucători buni şi îi asigură pe fanii Ştiinţei că toată lumea munceşte din greu ca să cucerească titlul.

„Îi cunosc pe toţi din staff-, am lucrat cu ei în Emirate, la Al Wasl. Nu am venit într-un staff nou. Sunt foarte profesionişti şi formează un staff extraordinar. Sunt băieţi de mare calitate şi foarte bine pregătiţi. Înainte să vin am mers la un meci amical şi am cunoscut şi jucătorii, ne-am simţit bine. De când am venit încerc să-i ajut ca lor să le fie mai bine. Nu este uşor, dar vom face tot posibilul să îndeplinim visul spectatorilor şi al nostru, de a cuceri titlu. Avem condiţii foarte bune, şi de antrenament şi de joc. Totul este la cel mai înalt nivel. Fanii să vină şi să fie alături de echipă, să ştie că toată lumea face tot ce trebuie ca echipa să câştige campionatul“, a spus Panduru, pentru site-ul Universităţii Craiova.

Universitatea Craiova ocupă locul secund în Liga 1, cu 28 de puncte, la o distanţă de 8 puncte faţă de liderul CFR Cluj. În runda a 15-a, ultima din turul campionatului regular, alb-albaştrii vor evolua împotriva Farului Constanţa. Disputa este programată sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 15.30, la Ovidiu.

