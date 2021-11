Liga 1 / Adrian Mititelu jr., interzis pe stadioane timp de un an

Comportamentul finanţatorului echipei FCU Craiova, Adrian Mititelu jr., a lăsat de dorit în timpul meciului de la Mioveni, cu Rapid. Acesta a aruncat cu o sticlă spre jucătorii giuleşteni în minutul 71, când Crepulja se pregătea pentru o aruncare de la margine. Gestul, soldat cu dispute verbale între cele două părţi, i-a determinat pe reprezentanţii Jandarmeriei Craiova să se sesizeze. Aceştia au precizat într-un comunicat că persoana care a aruncat cu sticla din tribune a fost identificată, amendată și suspendată timp de un an de pe stadioane.

„Cu privire la incidentele care au avut loc la meciul de fotbal dintre echipele FC Rapid București și U Craiova 1948, facem precizarea că a fost aplicată o sancțiune contravențională și s-a stabilit măsura complementară de interzicere a accesului la competițiile sportive, pe o perioadă de un an.

Sancțiunea contravențională a fost aplicată unui oficial al clubului FC U Craiova 1948, conform art. 20, lit. i, din Legea nr. 4 /2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și jocurilor sportive. În continuare, se fac verificări pentru identificarea tuturor celor care au încălcat normele legale în vigoare.

Reamintim că, persoanelor care săvârșesc astfel de fapte li se poate aplica, pe lângă amendă și sancțiunea complementară de interzicere a accesului la competițiile și jocurile sportive de genul celor la care aceștia au săvârșit fapte antisociale, potrivit Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive”, a transmis Jandarmeria.

Mititelu jr.: „S-a aruncat din frustrare“

De altfel, Adrian Mititelu jr. a recunoscut că s-a aruncat acea sticlă, dar nu spre jucătorii Rapidului, ci spre arbitru.

„S-a aruncat o sticlă de apă din zona noastră, însă nu în cei de la Rapid. S-a aruncat din frustrare, către arbitru. Nu am avut nicio problemă cu cei de la Rapid, nicio secundă. Nu s-a pus problema să creăm un conflict”, a spus Adrian Mititelu junior, la Digi Sport.

„Cine a mai auzit să interzici patronul unui club?“

Adrian Mititelu jr. s-a arătat surprins de decizia Jandarmeriei.

„Este incredibil așa ceva! Sunt șocat! E imposibil! Asta este România! Cine a mai auzit să interzici patronul unui club timp de un an pe stadioane? Ce probe au? Pe ce m-au interzis? Pe vorbele unuia de la Rapid, care le-a zis probabil că am aruncat eu sticla? La Mioveni nici nu sunt camere. Să îmi arate și mie ce probe au! Cereți și voi proba video, dacă au așa ceva. Era minutul 80 și ceva, mă uitam la meci și când a fost conflictul am încercat să îl aplanez. Mi-au cerut cei de la jandarmi buletinul să dea o amendă clubului, așa au zis, și pentru că mai era puțin din meci le-am dat actul de identitate. Acum, mă trezesc că sunt eu interzis! Așa ceva… Ce contestație să fac? Astea sunt executorii și durează mai mult până se judecă… Sunt șocat, nu știu ce să mai zic”, a declarat Adrian Mititelu jr, citat de Prosport.

