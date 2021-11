Liga 3 / Schimbare de planuri la CSO Filiaşi. Victor Naicu, noul antrenor principal!

Plecările lui Mario Găman şi Bobi Arjoca Staicu la Pandurii Târgu Jiu au condus la numirea provizorie a cuplului de antrenori Alin Pîrvuică – Fruntelată Cosmin la timona echipei CSO Filiaşi. Cei doi au reuşit să o îndrume pe CSO spre victorie în meciul susţinut sâmbătă, pe teren propriu, cu liderul Viitorul Dăeşti. A fost 2-1 pentru Filiaşi, golurile fiind marcate de Alin Şerban (’53) şi Vlăduţ Popa (’56), respectiv Iordache (’73 – penalti).

„A fost un joc greu, mă aşteptam să fie aşa şi aveam încredere în băieţi. Mă aşteptam să facem un joc bun, să câştigăm cele trei puncte şi să ne luăm revanşa pentru meciul din tur. Singurul lucru de care îmi era frică era ca băieţii să nu resimtă oboseala, pentru că veneau după un meci de Cupă de 120 de minute. Dar s-au autodepăşit, au arătat că au valoare, au dat dovadă de caracter şi a ieşit aşa cum ne-am dorit“, a declarat Alin Pîrvuică, pentru Gazeta de Sud.

Acesta a trimit pe teren următorul unsprezece: Florin Şerban – Dănescu, Dina, Vlăduţ Popa, Calu – Pencea, Vâlcică – Alin Şerban, Rogoveanu, Manolache – Fotescu. Pe parcurs a mai apelat la: Zanfir, Armăşelu, Creţu, Bubuioc.

Victor Naicu are credit total din partea conducerii

Pentru Alin Pîrvuică acest joc a fost primul şi ultimul în postura de antrenor principal, pentru că la echipă a fost numit după joc Victor Naicu.

„Ne-am înţeles cu Victor, pe care-l cunoaştem foarte bine. Eu l-am prins şi din postura de jucător, în acel an m-am lăsat. Rămân cu echipa, secund şi vicepreşedinte. Ţi-am spus, noi le facem pe toate aici. Sper ca alegerea să fie bună, inspirată şi să avem rezultate bune împreună“, a comentat Alin Pîrvuică.

Mutarea a fost explicată pe preşedintele Florin Spânu.

„Am discutat cu Victor şi ne-am pus de acord din prima. El a fost prima noastră opţiune, pentru că l-am văzut prezent la toate meciurile noastre de acasă. Ştie foarte bine jucătorii şi am mare încredere în el, fiind un antrenor cu experienţă. El poate să ducă echipa acolo unde îi este locul! Le mulţumesc lui Mario Găman şi Bobi Staicu pentru tot ce au făcut la echipă. Le doresc multă baftă şi să-şi îndeplinească obiectivul pe care-l au la Pandurii Târgu Jiu, o echipă de tradiţie în fotbalul românesc“, a spus Florin Spânu, pentru Gazeta de Sud.

Victor Naicu şi-a început deja munca la CSO Filiaşi

Victor Naicu şi-a început deja activitatea la CSO Filiaşi şi este convins că va face o treabă bună alături de Cosmin Fruntelată şi Alin Pîrvuică.

„Pot spune că m-am întors acasă. Am mai fost la CSO Filiaşi (în sezonul 2017-2018 – n.r.) şi m-am simţit bine aici tot timpul. Îi voi avea secunzi pe Cosmin Fruntelată şi Alin Pîrvuică, am mai lucrat împreună şi ne ştim foarte bine. Nu e nicio problemă, nu e ceva nou pentru mine. Vreau să continuu lucrurile bune pe care le-a făcut Mario şi să ne îmbunătăţim situaţia din clasament. Cunosc lotul destul de bine, îl am alături pe preşedintele Florin Spânu şi mă poate ajuta cu un sfat, deci adaptarea se va face foarte rapid. Ar trebui ca moralul băieţilor să fie bun după ultimele două meciuri jucate, ambele câştigate. Trebuie să ne concentrăm pe campionat şi să urcăm în clasament, pentru că valoarea lotului este mult mai mare decât poziţia ocupată. Meciurile din Cupă au făcut ca jucătorii în campionat să afişeze o stare de oboseală, normală de altfel“, a declarat Victor Naicu, pentru Gazeta de Sud.

„Am fost astăzi la antrenament şi de mâine intrăm în linie dreaptă pentru că este o săptămână scurtă. Am trecut la treabă, pentru că ne aşteaptă un meci foarte dificil vineri, la Coloneşti, cu Vediţa, pe un teren care nu prea ne avantajează. Dar consider că avem o echipă mai valoroasă şi la ce am arătat în ultima perioadă am pleca din postura de favoriţi. Repet: nu este un meci uşor“, a mai spus Naicu.

Liga 3 – seria 6, etapa 10:

Vineri, 29 octombrie:

CSM Alexandria – Vediţa Coloneşti 3-0 (Ed. Sârbu ’14, Iakabfi ’40, Neagu ’42)

CSM Slatina – Flacăra Horezu 1-0 (Doman ’10)

Sâmbătă, 30 octombrie:

Sporting Roşiori – Petrolul Potcoava 1-0 (Fl. Cazan ’87)

CSO Filiaşi – Viitorul Dăeşti 2-1 (Al. Şerban ’53, V. Popa ’56 / M. Iordache ’73 – penalti)

Minerul Costeşti – Universitatea II Craiova 1-5 (D. Kelemen ‘5 / D. Guţă ’43, M. Roman ’57, ’60, ’87, A. Trică ’63)

Clasament:

1.Dăeşti 22 puncte (golaveraj 17-6)

2.Slatina 21 (18-7)

3.Roşiori 16 (16-12)

4.Coloneşti 16 (13-15)

5.Alexandria 14 (9-10)

6.Univ. II Craiova 13 (18-9)

7.Filiaşi 13 (14-11)

8.Horezu 11 (8-15)

9.Potcoava 8 (10-16)

10.Costeşti 4 (8-30)

