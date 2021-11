Liga 3 / Alexandru Stoica: „Ne ajută foarte mult venirea lui Mihai Roman“

Universitatea II Craiova a reuşit o victorie frumoasă, scor 5-1, pe stadionul „Comunal“ din Orleşti, în faţa echipei Minerul Costeşti. Partida a contat pentru etapa a 10-a din Liga 3, seria 6. Golurile alb-albaştrilor au fost marcate de Denis Guţă (’43), Mihai Roman (’57, ’60, ’87) şi Atanas Trică (’63). Aceştia i-au „răspuns“ lui Daniel Kelemen, care deschisese scorul în minutul 5.

Pentru „satelit“ au evoluat următorii jucători: Florin Bănuţă – Claudio Mocanu (’68, Constantin Olteanu), Ionuţ Mitran, Bogdan Brăşfăleanu, Denis Benga, David Sala, Denis Guţă (’59, Ovidiu Iepure), Marian Danciu (’75, Alberto Călin), Ştefan Bană (’59, Daniel Croitoru), Mihai Roman, Atanas Trică (’68, Dragoş Popa).

„Mă bucur că au început să apară şi rezultatele pozitive“

Antrenorul Universităţii II Craiova, Alexandru Stoica, se bucură pentru reuşita cu Minerul Costeşti şi a avut cuvinte de laudă la adresa atacantului Mihai Roman, abia revenit în circuit după problemele medicale avute.

„Am obţinut o victorie frumoasă şi importantă. Obiectivul nostru este să jucăm cât mai bine. Luăm meci cu meci şi este important să creştem juniorii corect. Mă bucur că au început să apară şi rezultatele pozitive. Băieţii sunt din ce în ce mai bine, echipa este mai omogenă şi am mai rezolvat şi din problemele din defensivă. Oricum, nu am primit multe goluri nici înainte, dar greşeam la fazele fixe şi am pierdut numai la limită. Ne ajută foarte mult venirea lui Mihai Roman, are un impact bun asupra copiilor. Faptul că joacă e benefic şi pentru el, pentru că îl ajută să-şi intre în ritm, chiar dacă e vorba despre Liga 3. Sunt jocuri oficiale şi sunt importante pentru el, care revine după o pauză atât de mare“, a spus Alexandru Stoica, pentru Gazeta de Sud.

„Vor mai veni şi alte rezultate bune dacă vom trata meciurile corect“

Pentru Universitatea II Craiova urmează un meci dificil cu CSM Alexandria. Jocul este programat vineri, 5 noiembrie, de la ora 14.00, pe stadionul „Extensiv“.

„Avem meci cu Alexandria şi nu va fi uşor, pentru că întâlnim o echipă organizată, care stă bine în teren şi este agresivă. Şi ei vin după o victorie cu 3-0 şi au un moral bun, dar, până la urmă, noi nu suntem interesaţi prea tare de ceea ce face adversarul. Ne interesează ca noi să jucăm cât mai bine şi la final, când tragem linie, să vedem ce am reuşit. Dar cu siguranţă vor mai veni şi alte rezultate bune dacă vom trata meciurile corect“, a încheiat Alexandru Stoica.

Liga 3 – seria 6, etapa 10:

Vineri, 29 octombrie:

CSM Alexandria – Vediţa Coloneşti 3-0 (Ed. Sârbu ’14, Iakabfi ’40, Neagu ’42)

CSM Slatina – Flacăra Horezu 1-0 (Doman ’10)

Sâmbătă, 30 octombrie:

Sporting Roşiori – Petrolul Potcoava 1-0 (Fl. Cazan ’87)

CSO Filiaşi – Viitorul Dăeşti 2-1 (Al. Şerban ’53, V. Popa ’56 / M. Iordache ’73 – penalti)

Minerul Costeşti – Universitatea II Craiova 1-5 (D. Kelemen ‘5 / D. Guţă ’43, M. Roman ’57, ’60, ’87, A. Trică ’63)

Clasament:

1.Dăeşti 22 puncte (golaveraj 17-6)

2.Slatina 21 (18-7)

3.Roşiori 16 (16-12)

4.Coloneşti 16 (13-15)

5.Alexandria 14 (9-10)

6.Univ. II Craiova 13 (18-9)

7.Filiaşi 13 (14-11)

8.Horezu 11 (8-15)

9.Potcoava 8 (10-16)

10.Costeşti 4 (8-30)

