Liga 2 / Viitorul Pandurii, ţinută în şah de Metaloglobus Bucureşti

Viitorul Pandurii Târgu Jiu a încheiat la egalitate, scor 0-0, partida susţinută sâmbătă, pe teren propriu, în compania echipei Metaloglobus Bucureşti. Partida a contat pentru etapa a 12-a.

Viitorul Pandurii: Eftimie – Chelariu, Sveikauskas, Core, Copaci, Țegle, Felipe Acosta (’69, Băican), Vulpe, Al. Dulca (’83, Gîrbiţă), Mitrică, Cip. Rus.

Antrenor: Eugen Trică.

Metaloglobus: Gavrilaș – Grosu (’62, I. Sîrbu), Andr. Răuță, Cazan, Caramalău, An. Sava (’62, Enache), Pandele (’82, Covalciu), Al. Lazăr (’68, L. Mihai), Borțoneanu (’62, Sin), Cl. Herea, Ov. Herea. Antrenor: Nicolae Grigore.

„Este un rezultat echitabil. Am întâlnit o echipă foarte bună, cu jucători de calitate. Nu am ce să le reproşez jucătorilor mei din punct de vedere al atitudinii şi dorinţei, dar trebuie să fim mulţumiţi că nu am primit gol. Am avut şi noi situaţii de a marca, au avut şi ei trei bare, dar până la urmă sunt mulţumit. Mitrică putea închide jocul la ultima fază. Ne doream să câştigăm acest meci, pentru că ne apropiam de cele şase, dar suntem pe drumul cel bun şi am speranţe pentru viitor”, a declarat antrenorul gorjenilor, Eugen Trică, citat de Radio Accent.

Liga 2, etapa 12

Vineri, 29 octombrie:

CSA Steaua – Concordia Chiajna 0-0

Sâmbătă, 30 octombrie:

Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Metaloglobus Bucureşti 0-0

Dacia Unirea Brăila – Poli Iaşi 0-2 (Asăvoaiei ’38, S. Camara ’74)

Unirea Slobozia – Unirea Constanţa 2-0 (C. Toma ’15, A. Dinu ’57)

FC Braşov – AFC Hermannstadt 1-2 (V. Mihalcea ’25 / Buhăcianu ’20, Bejan ’90+3)

Duminică, 31 octombrie:

Dunărea Călăraşi – Csikszereda Miercurea Ciuc 0-2 (Schieb ’28, Marrone ’90+4)

Ripensia Timișoara – AFC Buzău 0-0

AFC Astra – Petrolul Ploieşti 1-2 (C. Danciu ’47 / Cebotaru ’25, Buia ’86)

Unirea Dej – Poli Timișoara 2-0 (M. Manole ’22, 38)

Luni, 1 noiembrie:

ora 15.30: CSC Şelimbăr – Universitatea Cluj

Clasament:

1.Petrolul 33 puncte (golaveraj 29-3)

2.Hermannstadt 28 (27-11)

3.„U“ Cluj 27 (20-7)

4.Chiajna 27 (15-4)

5.Buzău 22 (36-9)

6.Steaua 22 (17-8)

7.Slobozia 19 (17-9)

8.Metaloglobus 18 (15-16)

9.Csikszereda 16 (16-19)

10.Iași 15 (17-15)

11.Dej 15 (12-12)

12.Ripensia 14 (13-16)

13.Viitorul Tg. Jiu 14 (11-14)

14.Șelimbăr 14 (10-16)

15.Timișoara 10 (12-20)

16.Braşov 9 (10-23)

17.Constanța 7 (9-35)

18.Călărași 3 (8-26)

19.Astra 2 (14-12)

20.Brăila 2 (4-37)

