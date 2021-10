Liga 3 / Mario Găman, cu sufletul împărţit între Pandurii şi CSO Filiaşi

Antrenorul Mario Găman (foto, în stânga) şi secundul său au început deja munca la Pandurii Târgu Jiu, dar au rămas legaţi sufleteşte de CSO Filiaşi. Gazeta de Sud a stat de vorbă cu „principalul“ gorjenilor şi a aflat cum au decurs negocierile, care sunt obiectivele şi ce şanse dă fostei echipe să prindă play-off-ul seriei 6.

GdS: Salut, Mario! Iată-te la Pandurii, după o perioadă frumoasă şi cu destule realizări la CSO Filiaşi. Cum a decurs totul?

Mario Găman: În primul rând am avut înţelegere din partea conducerii CSO Filiaşi. S-a terminat un ciclu de un an şi jumătate, superb, în care am avut şansa să avem mână liberă să construim o echipă din frumoasă. CSO Filiaşi joacă fotbal şi a demonstrat asta atât în partidele din campionat, cât şi în Cupa României, unde s-a scris o pagină frumoasă de istorie.

Am văzut că se vorbeşte foarte multe despre parcursul mai puţin convingător din campionat. Eu vreau să vă zic că în momentul când în 4 săptămâni din cele 8 joci din 3 în 3 zile, în plus pierzi cel mai bun junior, e destul de greu. Cu Flacăra Horezu am avut foarte multe ocazii de gol, plus două penaltiuri neacordate. Cu Slatina am primit gol din offside şi am avut un penalti clar neacordat. La Alexandria, la 0-0, avem penalti clar şi am pierdut cu 1-0. La Roşiori am fost egalaţi în ultimul minut… Echipa a dominat şi a etalat un fotbal bun tot timpul, dar, din păcate, fotbalul îţi rezervă şi surprize şi trebuie să ştii să accepţi şi înfrângerea. Băieţii au demonstrat în ultimul meci, cu Hermannstadt, că merită să fie acolo.

Vreau să mulţumesc domnului Costeluş Gheorghe Ilie şi preşedintelui Florin Spânu, pentru tot ce a făcut pentru noi. A fost tot timpul lângă noi şi ne-a susţinut din toate punctele de vedere, atât în momentele grele, cât şi în cele bune. Le mulţumesc jucătorilor, pentru că au demonstrat că sunt nişte eroi. Împreună am reuşit să facem un grup frumos, o familie unită.

GdS: Presupun că obiectivul vostru la Pandurii este promovarea…

Mario Găman: Acesta este obiectivul stabilit de conducători încă de la începutul campionatului, dar, ştiţi cum este, nici noi nu avem bagheta magică. Tot ce putem să promitem este că vom munci zi de zi, oră de oră, pentru a ajunge acolo unde ne dorim, să implementăm concepţia şi stilul nostru. Sperăm ca lucrurile să decurgă normal. Ne dorim ca jucătorii să înţeleagă foarte bine aceste aspecte, pentru că timpul este scurt, iar lumea nu are răbdare. Una este să preiei o echipă la începutul campionatului, şi alta să o faci în plin campionat.

Am încredere în colaboratorii mei şi în tot ceea ce înseamnă Pandurii Târgu Jiu. Noi aici am jucat, am crescut şi am încredere că lumea va veni uşor-uşor la stadion, începând de la copii, suporteri şi până la oamenii cu potenţă financiară. Atunci cu siguranţă lucrurile vor decurge normal la o echipă de o asemenea anvergură. De aceea şi domnul preşedinte Spânu, fiind vorba despre echipa fanion a oraşului, ne-a şi lăsat să începem negocierile. Dacă era o altă echipă în discuţie şi acum eram la Filiaşi!

„Vom fi şi noi acolo, lângă ei, în spatele băncii“

GdS: Când ai venit la Filiaşi, în fiecare pauză competiţională ai adus jucători din Gorj. Acum o să încerci să-i readuci acasă?

Mario Găman: Da, dar e prematur să vorbesc despre aceste lucruri. Deocamdată suntem în plin campionat şi nu se pot face transferuri. Îmi doresc ca în echipa oraşului să fie cât mai mulţi jucători născuţi şi crescuţi la Târgu Jiu.

GdS: I-aţi lăsat în locul vostru la Filiaşi pe Alin Pîrvuică şi Cosmin Fruntelată. Cum crezi că se vor descurca, mai ales că încep cu un meci contra liderului Dăeşti?

Mario Găman: Încep şi ei mâine (sâmbătă – n.r.) şi vom fi şi noi acolo, lângă ei, în spatele băncii. O să-i susţinem de aproape, atât pe jucători, cât şi pe cei doi foşti colaboratori. Şi Alin, şi Cosmin sunt doi oameni minunaţi, pentru care eu am un mare respect. Alături de ei şi de Bobi am reuşit să facem multe lucruri frumoase. Sunt convins că jucătorii şi fără noi vor aborda meciurile la fel, pentru că au o mentalitate bună. Asta am vorbit şi cu conducerea când am plecat. Am zis să acorde continuitate staff-ului, pentru că ei ştiu cel mai bine ce am lucrat şi cunosc cel mai bine jucătorii. Eu am încredere în ambii că în cele şase meciuri vor face maximum de puncte, pentru că ştiu ce pot.

GdS: Crezi că vor prinde play-off-ul în condiţiile date?

Mario Găman: Cu siguranţă vor prinde play-off-ul, nu-mi fac probleme de asta. Chiar dacă vin după o victorie mare în Cupă, băieţii nu vor fi cu capul în nori şi ştiu că au pregătit foarte bine meciul cu Dăeşti. Nu este uşor să-i motivezi, dar avem de luat o revanşă şi cred că sâmbătă, cu o victorie în faţa Dăeştiului, va începe din nou această creştere în clasament. Ar fi minunat pentru mine şi pentru Bobi ca Filiaşiul să încheie anul în faţă, să lupte pentru promovare, şi noi, cu Pandurii, să reuşim la fel. Cine ştie, poate sărbătorim împreună (râde – n.r.)!

Citeşte şi: „U“ Craiova – Mioveni / „Leii“ s-au mobilizat pentru o nouă victorie. Vezi conferinţa de presă!