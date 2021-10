Cupa României / Flavius Stoican: „Trebuie să trecem peste acest eșec“

Antrenorul formației FCU Craiova, Flavius Stoican, s-a arătat dezamăgit după eliminarea din Cupa României, după 0-1 cu Sepsi, în optimi, la Severin.

„A fost o partidă dârză, nespectaculoasă, cu câteva ocazii și de o parte, și de cealaltă. Ei au marcat cu un șut senzațional, am înțeles că a fost și deviat, dar așa s-a scris istoria acestei partide. Am încercat mai mult în cea de-a doua repriză, dar prea puțin pentru a întoarce rezultatul. Iar ceea ce s-a întâmplat pe final chiar nu anunța acea divergență între jucători. Parcă s-au dat prea ușor aceste cartonașe roșii, din cauza cărora sigur o să avem probleme“, a spus Stoican, la Digi.

„Analizăm să vedem ce greșeli am făcut, pentru că au fost destule. Dar am întâlnit un adversar care joacă fotbal și care are o calitate tehnică foarte bună. Sepsi este una dintre cele mai bune echipe din România! Când ne vom reîntâlni peste două săptămâni (în Liga 1 – n.r.) trebuie să fim foarte atenți, pentru că vrem să ne luăm revanșa“, a completat tehnicianul grupării oltene.

Speră să „deraieze“ Rapidul

Flavius Stoican speră ca elevii săi să depășească acest eșec și să se pregătească foarte bine pentru meciul cu Rapid, din campionat, programat luni, 1 noiembrie, de la ora 20.30, la Mioveni.

„Trebuie să trecem peste acest eșec, de mâine trebuie să ne gândim la meciul cu Rapid. Ei pleacă favoriți, dar asta nu înseamnă că vor avea un meci ușor. O să ne concentrăm, trebuie să fim atenți și să vedem unde putem să speculăm greșelile lor. Au jucători cu experiență și îmi vin în gând Dragoș Grigore, Săpunaru, plus cei de la mijlocul terenului. Este important ca noi să ne refacem după această partidă, că nu este ușor“, a spus Stoican.

„Timpul nu este aliatul meu“

Întrebat ce i-ar trebui ca echipa să joace așa cum dorește, Stoican a spus:

„Aș avea nevoie de timp ca să pun lucrurile la punct, dar timpul nu este aliatul meu. Trebuie să fac lucrurile pe repede înainte toate lucrurile: discuții cu ei, antrenamente individuale, etc. Aș vrea să avem o posesie fără să mai fim precipitați, pentru că asta arătăm în transmiterea paselor. Chiar cred că acești băieți pot să urce nivelul. Își doresc asta și este important să găsim pozițiile corecte în teren atunci când avem mingea în posesie, că nu trebuie să ai nu știu ce calități tehnice. Este important să fii atent și să fii liniștit la cap, să știi în ce poziție te afli, cum ceri mingea, cum ieși la primit, adică lucruri normale. Apoi intervine calitatea jucătorului. Avem și jucători care pot face diferența în ultima treime…“, a încheiat Flavius Stoican.

