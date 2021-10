Cupa României / Universitatea Craiova a făcut legea la Baia Mare. Vezi declarațiile „leilor“!

Universitatea Craiova a confirmat calculele hârtiei și și-a continuat ascensiunea și în Cupa României, nu numai în campionat. Știința s-a calificat în sferturi fără emoții, administrându-i un sec 4-0 formației Minaur Baia Mare, liderul din Liga 3, seria 10.

Reghecampf: „Au intrat cei mai pregătiți jucători și și-au făcut datoria“

La finalul întâlnirii, antrenorul grupării din Bănie, Laurențiu Reghecampf, a fost mulțumit că elevii săi au rezolvat meciul din optimi încă din primele minute. El a explicat că a ales cel mai în formă 11 și a punctat că nu a odihnit jucători.

„Ăsta a fost obiectivul nostru, să ne câștigăm meciul, să marcăm cât mai repede având condițiile în care am jucat. A fost foarte frig, gazonul nu s-a prezentat în cele mai bune condiții, dar cred că ne-am descurcat și este foarte important că ne-am calificat în sferturi. Nu am odihnit pe nimeni. Am încercat să introduc pe teren jucătorii cel mai bine pregătiți, având în vedere că în 3 zile avem un meci cu Mioveni și trebuie să-l pregătim. Cred că pentru acest meci de Cupă au intrat cei mai pregătiți jucători și și-au făcut datoria cum trebuie. Am respectat competiția, ne-am respectat pe noi, clubul și am încercat să introducem cei mai buni jucători“, a declarat Reghecampf, la Digi.

Gustavo: „Am venit aici ca să câștigăm“

Brazilianul Gustavo Vagenin a declarat că se bucură pentru reușita sa din lovitură liberă și pentru calificare. El își dorește ca Universitatea Craiova să aibă în continuare rezultate pozitive și să lupte pentru titlu.

„A fost un teren greu, dar noi am venit aici ca să câștigăm. Sunt foarte fericit că am marcat, că am deschis scorul. A fost o victorie foarte importantă pentru echipă. Suntem pregătiți pentru ce urmează în campionat. Ne-am pregătit și pentru meciul cu Mioveni, dar acum trebuie să facem o recuperare bună, ca să fim ok sâmbătă. Știm că CFR este în fața noastră în clasament și trebuie să luptăm până la sfârșit pentru campionat“, a spus Gustavo.

Nistor: „Ne bucurăm că ne-am calificat în sferturi“

Mijlocașul Dan Nistor a salutat și el accederea în sferturile Cupei și regretă că meciul cu Baia Mare s-a disputat fără spectatori.

„Ne bucurăm foarte mult pentru victorie, pentru că în această ediție a Cupei au fost foarte multe surprize și nu voiam să luăm și noi parte la una. Am încercat să închidem cât mai repede jocul. Îmi pare nespus de rău că nu au fost suporteri în tribună, să-și vadă echipa. Îmi pare rău și pentru că am înțeles că s-au făcut eforturi deosebite din partea conducerii acestui club, au adus nocturna… Suntem bucuroși că nu au apărut accidentări. Ne bucurăm că ne-am calificat în sferturi, cu acest gând am și venit, iar acum o să pregătim meciul de sâmbătă, cu CS Mioveni. Ne așteaptă meciuri foarte grele, dar acum ne gândim primul, la cel cu Mioveni. Le vom trata serios și sperăm să scoatem maximum de la fiecare“, a comentat Nistor.

Ciprian Danciu a apreciat Craiova

De partea cealaltă a baricadei, antrenorul formației Minaur, Ciprian Danciu, fost jucător al FC Universitatea Craiova, a admis că valoarea a făcut diferența.

„Au fost două greșeli individuale din care au rezultat primele două goluri. Chiar le-am spus băieților mei înainte de joc că dacă o să eliminăm aceste greșeli în treimea proprie vom avea o șansă. Vedeți că experiența, valoarea, neglijența și tinerețea jucătorilor noștri au făcut ca scorul să fie 0-2 din minutul 15. După primirea golului 3 am dorit să țin jucătorii cât mai în echilibru mental, să nu fie delăsători și să cadă din punct de vedere psihic. Am vrut să ia această partidă ca pe un antrenament foarte bun. Până la urmă noi suntem cu gândul la campionat și sâmbătă ne așteaptă un joc foarte greu. Mă bucur din suflet că niciun jucător nu s-a accidentat și că au ieșit de pe teren cu capul sus“, a explicat Danciu.

Întrebat dacă Universitatea are șanse să bifeze eventul în acest an, antrenorul echipei din Baia Mare a spus: „De la distanță văd că la Craiova este un grup unit. Se bate pentru orice minge, are plăcerea de a juca fotbal și acesta este un lucru foarte important“.

