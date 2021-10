La Baia Mare, Ştiinţa vrea calificare!

Universitatea Craiova va juca miercuri, de la ora 18.00, la Baia Mare, în optimile Cupei României, iar singurul gând al alb-albaştrilor este la victorie. Aceştia nu admit niciun alt rezultat în afară de calificare, în timp ce antrenorul Laurenţiu Reghecampf nu tratează deloc cu superficialitate acest duel, chiar dacă diferenţa de valoare este vizibilă.

„Pentru noi este foarte clar că ne dorim calificarea. Vom juca împotriva unei formaţii care este mult sub nivelul nostru, dar trebuie să ne respectăm reciproc, pentru a nu avea parte de surprize. Băieţii au înţeles acest lucru şi sunt sigur că se vor motiva la maximum. Nu mergem acolo să facem un joc de antrenament, pentru că este un meci oficial, din Cupă, şi ştiţi foarte bine că în această competiţie apar surprize. Foarte important este cum vom trata meciul. Jucătorii trebuie să fie responsabili, să respecte numele echipei şi să-şi dorească să se califice. Va trebui să ne adaptăm gazonului şi terenului de acolo, să încerăm să jucăm altfel, astfel încât să câştigăm meciul. Noi suntem obişnuiţi cu spectatori, cu atmosfera bună. Sperăm ca situaţia să se îndrepte cât mai rapid, să se intre în ritm normal şi să revină lumea la stadion“, a spus Reghecampf

Laurenţiu Reghecampf: „Am ajuns la nivelul în care noi conducem jocul“

Chiar dacă meciul pare unul accesibil la prima vedere, tehnicianul Craiovei a menţionat că niciun sportiv nu va fi menajat. Totodată, Reghecampf consideră că Universitatea Craiova poate domina orice echipă la ora actuală.

„În acest meci voi folosi cei mai în formă jucători de care vom dispune. Avem un lot de 24 de jucători, îl avem şi pe Vlădoiu acum. Conte nu participă deocamdată la antrenamentele noastre, este plecat din ţară să facă anumite analize. Niciun jucător nu va rămâne acasă, indiferent de numele lui. Am ajuns la nivelul în care noi conducem jocul, iar celelalte echipe să se informeze despre noi. Întotdeauna antrenorul trebuie să ia nişte decizii, mereu va fi o dificultate în alegerea primului unsprezece. Mă bucură faptul că am de unde alege, că există concurenţă, că jucătorii sunt la un nivel ridicat. De multe ori las pe bancă jucători care ar merita să fie titulari tocmai pentru a aduce un plus de prospeţime în momentul în care îi introduc pe teren“, a adăugat Reghecampf.

Despre venirea lui Basarab Panduru ca antrenor secund, „Reghe“ a spus: „Basarab Panduru are o experienţă vastă şi cunoaşte foarte bine fotbalul românesc. A lucrat cu mine în Emirate, îl cunosc, ştiu ce poate face pentru echipă şi pentru mine şi mă bucur că a ajuns aici. Basarab va fi asistentul meu şi va asista zi de zi la antrenamente. Pe lângă această funcţie, restul lucrurilor pe care le are de rezolvat aici le va face doar alături de mine. Este un om extrem de corect, un asistent care spune lucrurilor pe nume chiar dacă deranjează“.

Creţu: „Vom intra montaţi 100% şi ne vom califica“

Mijlocaşul Ştiinţei, Alexandru Creţu, asigură că toţi băieţii vor fi montaţi la maximum, pentru că sunt conştienţi de importanţa calificării în sferturile de finală ale Cupei.

„Vom întâlni o echipă net inferioară. Trebuie să învăţăm de la celelalte echipe (n.r. – înfrângere UTA la Filiaşi). Vom intra montaţi 100% şi ne vom califica mai departe. Ar fi un rezultat ruşinos dacă nu ne-am califica din primele 90 de minute, dar nu ne gândim la asta. Este bine că putem alinia două echipe la fel de bune. Concurenţa pe post este foarte importantă. Decizia de a veni aici este cea mai bună pe care am luat-o. Nu mă aşteptam să găsesc tot ceea ce este aici. Toată lumea este 100% pentru acest club, iar mentalitatea este de lăudat“, a punctat Creţu.

Citeşte şi: Liga 1 / Andrei Ivan, singurul „leu“ din echipa etapei a 13-a