Viitorul Pandurii Târgu Jiu a bifat la Iași a treia victorie în ultimele patru etape, cu Eugen Trică pe bancă. Gorjenii s-au impus cu 3-1 în Moldova, contra formaţiei Poli Iaşi, în etapa a 11-a din Liga 2. Golurile oltenilor au fost reuşite de Core (‘9), Ţegle (’30) şi Acosta (’88). Gazdele au replicat prin Camara (’58).

Eugen Trică a mizat pe următorii jucători: Eftimie – Buleică (’39, Ciul; ’82, Misarăș), Sveicauskas, Core, Copaci – Țegle, Felipe Acosta – Vulpe, Al. Dulca, Dodoi (’21, Doumbia), Mitrică (’46, Gîrbiță).

„Mă bucur foarte mult de cele trei puncte. Am făcut un joc foarte bun, am dominat, am avut posesie, am avut agresivitate, practic în prima repriză nu le-am dat nicio șansă celor de la Poli Iași. A doua repriză am scârțâit puțin. Era și normal ca Poli Iași să preseze, au și marcat gol și am intrat într-o degringoladă care nu mi-a plăcut deloc. După care am revenit, am marcat al treilea gol și totul s-a liniștit. Sunt foarte importante cele trei puncte. Vreau mult, mult mai mult. Trebuie să acumulăm puncte și să urcăm cât mai repede în clasament. Avem o echipă bună și jucăm fotbal. Obiectivul este să acumulăm cât mai multe puncte”, a declarat Eugen Trică, pentru liga2.prosport.ro.

Liga 2, etapa 11:

Joi, 21 octombrie:

Petrolul Ploieşti – CSA Steaua 2-0 (Diarra ’57, ’64)

Vineri, 22 octombrie:

AFC Buzău – Unirea Slobozia 1-1 (Paţurcă ’55 – penalti / Afalna ’33)

Sâmbătă, 23 octombrie:

Astra – Dunărea Călăraşi 3-0 (Danciu ’63, D. Gheorghe ’75, Gavriliţă ’81)

Unirea Constanţa – Dacia Unirea Brăila 2-0 (Ardelean ’38, ’90+3)

Poli Iaşi – Viitorul Pandurii Târgu Jiu (Camara ’58 / Core ‘9, Ţegle ’30, Acosta ’88)

Metaloglobus Bucureşti – Csikszereda Miercurea Ciuc 1-1 (Csuros ’70-autogol / Gal-Azdrezly ’54)

Hermannstadt – CSC Şelimbăr 3-2 (Buhăcianu ’35, ’39, ’90+5 / Curtean ’50-penalti, Cîrstean ’75)

Poli Timișoara – Ripensia Timișoara 1-3 (D. Benzar ’39-penalti / Piftor ‘3-penalti, Macritchii ’73, Golda ’90+4)

Duminică, 24 octombrie:

Universitatea Cluj – Unirea Dej 3-1 (Tescan ‘6, Boiciuc ’34, Blejdea ’84 / Manole ’69)

Luni, 25 octombrie:

ora 15.30: Concordia Chiajna – FC Braşov

Clasament:

1.Petrolul 30 puncte (golaveraj 27-2)

2.„U“ Cluj 27 (20-7)

3.Hermannstadt 25 (25-10)

4.Chiajna 23 (13-3)

5.Buzău 21 (36-9)

6.Steaua 21 (17-8)

7.Metaloglobus 17 (15-16)

8.Slobozia 16 (15-9)

9.Șelimbăr 14 (10-16)

10.Ripensia 13 (13-16)

11.Viitorul Tg. Jiu 13 (11-14)

12.Csikszereda 13 (14-19)

13.Iași 12 (15-15)

14.Dej 12 (10-12)

15.Timișoara 10 (12-18)

16.Braşov 9 (8-19)

17.Constanța 7 (9-33)

18.Călărași 3 (8-24)

19.Astra 2 (13-10)

20.Brăila 2 (4-35)

