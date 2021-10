Liga 3 / CSM Slatina – „U“ Craiova II, scor 0-3. Atanas și Sala, goluri superbe pe „1 Mai“

Echipa secundă a Universității Craiova a reușit a doua victorie consecutivă, după ce s-a impus categoric, cu 3-0, în deplasare, în fața formației CSM Slatina, una dintre pretendentele la promovare. Partida a contat pentru etapa a 9-a din Liga 3, seria 6.

Alb-albaștrii au deschis scorul prin Atanas Trică, nepotul lui Ilie Balaci (’10, 0-1). Acesta a primit o pasă excelentă de la Denis Guță, după o acțiune frumoasă a acestuia, și a șutat de la 15 metri la colțul din dreapta.

„Leuții“ și-au majorat avantajul tot prin Atanas, care a fost servit excelent de Olteanu și a șutat sub tranversală de la 15 metri (’53, 0-2).

Rezultatul final l-a stabilit David Sala, cu un șut superb, de la circa 20 de metri (’89, 0-3).

CSM Slatina: Cătălin Preduț – Abel Stan, Alin Pisaru, Marian Manea, Alexandru Sălcianu, Marius Grigore, Dorin Toma, David Oprescu, Alexandru Popovici, Cătălin Doman, Costantin Radu.

Rezerve: Alex Achiriloaie – Andrei Bărbuți, Marius Neicu, Alex Dinu, Alex Cincă, Remus Trancă, Radu Necșulescu, Rareș Deta, Beniamin Enache.

Antrenor: Ovidiu Burcă.

Universitatea II Craiova: Denis Rusu – Claudiu Mocanu, Ionuț Mitran, Bogdan Brășfăleanu, Constantin Olteanu, David Sala, Denis Guță, Marian Danciu, Atanas Trică, Miahi Roman, Ștefan Bană.

Au mai intrat: Daniel Croitoru, Ovidiu Iepure, Eduard Domnu, David Ciolacu, Dragoș Popa.

Antrenor: Alexandru Stoica.

Alexandru Stoica: „A fost un joc reușit!“

Antrenorul Universității II Craiova, Alexandru Stoica, a fost încântat de reușita băieților.

„A fost un joc reușit! A fost greu, pentru că Slatina are o echipă foarte bună. Au fost niște execuții superbe, plus că am mai avut și alte șanse de a înscrie. Sunt mulțumit de joc, de atitudinea băieților mei, pentru că au luptat pe tot parcursul meciului. Cu siguranță suntem pe drumul cel bun. Știam că dacă vom juca pe un teren bun vom avea șansa să ne creăm multe ocazii și să fim periculoși. Trebuie să muncim în continuare la fel de bine și să obținem noi rezultate bune“, a declarat Alexandru Stoica, pentru Gazeta de Sud.

Liga 3, seria 6 – etapa 9

Vineri, 22 octombrie:

CSM Slatina – Universitatea II Craiova 0-3 (Atanas Trică ’10, ’53, Sala ’89)

CSM Alexandria – Viitorul Dăeşti 0-2 (Florin Costea ’80, ’88)

CSO Filiaşi – Petrolul Potcoava 0-3 (la „masa verde“)

Sâmbătă, 23 octombrie:

ora 15.00: Flacăra Horezu – Sporting Roşiori

ora 15.00: Minerul Costeşti – Vediţa Coloneşti

Clasament:

1.Viitorul Dăeşti 22 puncte (golaveraj 16-4)

2.CSM Slatina 18 (17-7)

3.Sporting Roşiori 13 (14-9)

4.Vediţa Coloneşti 13 (11-11)

5.Petrolul Potcoava 11 (13-15)

6.CSM Alexandria 11 (6-10)

7.Universitatea II Craiova 10 (13-8)

8.CSO Filiaşi 10 (12-13)

9.Flacăra Horezu 8 (5-13)

10.Minerul Costeşti 4 (6-23)

Etapa viitoare:

Sâmbătă, 30 octombrie – ora 15.00: Sporting Roşiori – Petrolul Potcoava, CSO Filiaşi – Viitorul Dăeşti, CSM Alexandria – Vediţa Coloneşti, Minerul Costeşti – Universitatea II Craiova, CSM Slatina – Flacăra Horezu.

Liga 3, seria 7 – etapa 9

Vineri, 22 octombrie:

Viitorul Pandurii II Târgu Jiu – Gilortul Târgu Cărbuneşti 1-1 (Măicăneanu ’51 / Gîlcescu ’45+1)

Sâmbătă, 23 octombrie:

ora 15.00: Viitorul Şimian – CSM Deva

ora 15.00: Jiul Petroşani – Armata Aurul Brad

ora 15.00: CSM Reșița – Pandurii Târgu Jiu

ora 15.00: Progresul Ezeriş – Voinţa Lupac

Clasament:

1.Reșița 24 (21-3)

2.Pandurii 18 (16-4)

3.Deva 18 (13-5)

4.Lupac 14 (15-11)

5.Ezeriş 10 (8-13)

6.Şimian 9 (13-13)

7.Cărbuneşti 8 (11-20)

8.Viitorul Pandurii II 8 (6-17)

9.Petroşani 5 (6-12)

10.Brad 1 (4-15)

Etapa viitoare:

Vineri, 29 octombrie:

ora 15.00: CSM Reșița – Armata Aurul Brad

Sâmbătă, 30 octombrie:

ora 15.00: CSM Deva – Voinţa Lupac

ora 15.00: Progresul Ezeriş – Gilortul Târgu Cărbuneşti

ora 15.00: Viitorul Pandurii II – Pandurii Târgu Jiu

ora 15.00: Jiul Petroşani – Viitorul Şimian

Citeşte şi: Liga 2 / Programul meciurilor din etapa a 11-a