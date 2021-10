Aflată în criză de puncte, formația CSO Filiași își pusese mari speranțe în confruntarea de astăzi, cu Petrolul Potcoava, din etapa a 9-a din Liga 3, seria 6. Ca un făcut, partida nu s-a mai desfășurat și doljenii vor pierde jocul la „masa verde“! Motivul îl reprezintă absența salvării!

„Salvarea nu a mai ajuns la meci. Așteptam salvarea de la Craiova, de la Sf.Mina. Am vorbit acolo, iar cel cu care am vorbit a înțeles că mâine (sâmbătă – n.r.) are loc meciul. Nu m-am gândit niciun moment că nu a înțeles, m-am ocupat de treburile celelalte și abia la ora 14.25 mi-am dat seama că este o problemă. Doctorii au ajuns la stadion cu mașinile particulare, dar salvarea nu a ajuns nici acum (ora 15.20 – n.r.). Conform regulamentului, oaspeții câștigă cu 3-0“, a explicat președintele clubului CSO Filiași, Florin Spânu, pentru Gazeta de Sud.

Supărare mare a fost și în rândul echipei și al staff-ului, care susțin că pregătiseră temeinic acest joc și erau convinși de reușită. Pentru CSO Filiași urmează un meci în optimile Cupei României împotriva divizionarei AFC Hermannstadt. Disputa va avea loc marți, 26 octombrie, de la ora 15.00.

