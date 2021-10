Chindia – „U“ Craiova 0-1 / Reghecampf, Ivan și Nistor, bucuroși pentru puncte

Universitatea Craiova a reușit cu greu să-și treacă în cont cele 3 puncte în jocul de la Ploiești, cu Chindia, din cadrul etapei a 13-a și a urcat pe locul 2 în clasamentul Ligii 1.

Reghecampf i-a luat apărarea lui Nistor

La finalul jocului de pe „Ilie Oană“, tehnicianul Științei, Laurențiu Reghecamf, a admis că victoria a fost foarte muncită, dar meritată.

„Eu cred că am avut foarte multe șanse și sunt de părere că jocul se schimba total dacă marcam din penalti. Ar fi ieșit și ei și ar fi jucat fotbal. E foarte greu să joci împotriva unei astfel de echipe. Ei sunt foarte compacți, agresivi în duelurile unu contra unu, dar pentru noi este dificil de jucat împotriva unui asemenea adversar. Sunt de lăudat pe partea aceasta, pentru cum se pregătesc. Se întâmplă să ratezi un penalti, dar sper să găsim un jucător care să-și asume responsabilitate să execute mereu. Dacă reușim să câștigăm meci de meci și să ajungem în fruntea clasamentului, înseamnă că avem o perioadă bună“, a declarat Laurențiu Reghecampf.

CLICK AICI PENTRU REZUMATUL VIDEO!

„Reghe“ speră ca autoritățile să se răzgândească și să lase spectatorii vaccinați pe stadioane, chiar și într-un procent redus: „Sper să nu se ia această hotărâre în privința suporterilor. Majoritatea jucătorilor noștri și celor din club sunt vaccinați. Cred că trebuie să existe o diferență între cei vaccinați și cei nevaccinați. Nu trebuie să fim din nou închiși total, trebuie să ne protejăm, noi încurajăm vaccinarea. Ne dorim să fim sănătoși! Un jucător care vine după 14 zile de stat acasă, mai are nevoie de încă două săptămâni pentru a reveni la normal“.

Andrei Ivan: „A fost greu să-i deschidem“

Autorul singurului gol de pe „Ilie Oană“, Andrei Ivan, se bucură pentru reușita sa și a echipei, subliniind că echipa Chindiei este greu de răpus.

„Este o victorie foarte muncită. Suntem bucuroși pentru cele 3 punte și pentru faptul că ei nu au marcat. S-au apărat foarte bine, pe 2 linii, a fost greu să-i deschidem. Am ieșit după gol, eram obosit, am jucat multe meciuri. Avem miercuri meci de Cupă, trebuie să joc. Va fi foarte greu la Baia Mare (în Cupa României- n.r.). Nu cred că terenul e bun acolo. Vreau să dau gol la fiecare meci“, a declarat Andrei Ivan, la Digi.

Dan Nistor: „88 de minute s-au apărat“

La rândul său, Dan Nistor, autorul penaltiului ratat, a mărturisit discuția avută cu Andrei Ivan înainte de meci.

„Penaltiurile se mai și ratează. Ivan mi-a spus când am plecat de la hotel să execut eu dacă scoate penalti și să execute el dacă scot eu. Sper ca data viitoare să îl obțin eu, să bat și să dau gol. Nu primim cadouri, jucăm fotbal. Am întâlnit o echipă care 88 de minute s-au apărat. Știam la ce să ne așteptăm și ne bucurăm că am câștigat“, a spus Nistor.

„Ne așteaptă o deplasare lungă în Cupa României. Ne dorim și acest obiectiv. Am văzut vestea că suporterii nu mai au voie pe stadioane. Nu înțeleg de ce. Sper să îi lase măcar pe cei vaccinați, pentru că fotbalul fără spectatori nu are nicio valoare. La cinema de ce e voie 30%? Suporterii ne ajută foarte mult atât acasă, cât și în deplasare“, a mai spus Dan Nistor.

Citește și: Liga 1 / Chindia – „U“ Craiova, scor 0-1 / Victorie muncită, dar meritată