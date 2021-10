FCU Craiova a pierdut disputa de la Arad, 0-1 cu UTA, partidă în care oltenii au evoluat în inferioritate numerică din minutul 61, când Dragoş Albu a primit cel de-al doilea cartonaş galben. La final, Flavius Stoican, aflat la debutul pe banca echipei FCU, nu s-a împăcat cu rezultatul final, considerând că o remiză ar fi fost echitabilă.

„Este supărare, credem că nicio echipă nu merita să câștige. O remiză era rezultatul echitabil. Am avut șansele noastre, mai ales în prima repriză, când am luat deciziile pripite. Am văzut echipa mea cu dorința de a câștiga, nu a cedat ușor, nici în 10 oameni. E mult de muncă! Mi-aș dori să nu mai fim la fel de crispați, pentru că avem jucători cu potențial. Trebuie să arătăm ceea ce știm și cu ce suntem înzestrați. Astăzi am fost și lipsiți de șansă. Nu cred că UTA a fost mai bună. Ei au avut șansă, noi plecăm dezamăgiți. Important este să jucăm fotbal, să avem aceeași determinare și rezultatele vor veni“, a declarat Flavius Stoican.

Roger a pus sare pe rană

Culmea este că Roger, jucătorul arădenilor care a fost creditat iniţial ca fiind autorul golului de pe stadionul „Francisc Neuman“, a recunoscut că în faza premergătoare reuşitei a comis henţ: „La gol, am împins mingea în față, dar el (Radu Negru – n.r.) a șutat în mine, în piciorul meu. Cred că mi-a atins și mâna și a intrat în poartă“.

Chiar dacă hențul ar fi involuntar și mingea care l-a lovit pe Roger a fost trimisă din apropiere, golul trebuia, conform noului regulament, anulat. Reglementările aflate în vigoare transmit că „se dictează henț dacă jucătorul în cauză înscrie un gol direct cu mâna sau brațul, chiar dacă acțiunea are loc accidental, sau marchează imediat după ce mingea i-a atins mâna sau brațul, chiar și într-un mod involuntar”.

Liga 1, etapa 12

Vineri, 15 octombrie:

Gaz Metan Mediaş – Dinamo 2-1 (Ronaldo Deaconu ’36, ’38 / Ivanovski ’84 – penalti)

Sâmbătă, 16 octombrie.

Sepsi – FC Voluntari 1-2 (Bojic ’85 / Costin ’22, Raţă ’54)

FCSB – CS Mioveni 3-0 (Tănase ’56 – penalti, Dumiter ’65, Keşeru ’69)

Duminică, 17 octombrie:

FC Argeş – FC Farul 2-1 (Arias ’50, Viana ’73 / Jefte ’80 – penalti)

UTA Arad – FCU Craiova 1-0 (Negru ’13)

Rapid – CFR Cluj 2-0 (A. Bălan ’27, ’55)

Luni, 18 octombrie:

ora 17.30: FC Botoșani – Chindia Târgoviște

ora 20.30: Universitatea Craiova – Academica Clinceni

Clasament:

1.CFR Cluj 30 puncte (golaveraj 17-6)

2.FCSB 24 (23-11)

3.Voluntari 24 (17-13)

4.Botoşani 22 (12-8)

5.UTA 20 (12-8)

6.„U“ Craiova 19 (17-10)

7.Farul 18 (15-8)

8.Rapid 18 (13-9)

9.Argeş 18 (10-7)

10.Chindia 13 (8-8)

11.Mediaş 11 (10-15)

12.Mioveni 11 (6-16)

13.Sepsi 10 (10-13)

14.FCU 9 (8-14)

15.Dinamo 7 (10-28)

16.Clinceni 3 (9-23)

