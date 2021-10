Universitatea Craiova întâlneşte luni, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Academica Clinceni, într-o partidă contând pentru etapa a 12-a din Liga 1. Cu toate că adversara Ştiinţei este ultima clasată, fotbalistul Mihai Căpăţână este convins că jocul nu va fi deloc uşor.

„Ne-a prins bine această pauză competiţională, pentru că am reuşit să mai reglăm anumite probleme de joc şi acum suntem pregătiţi. Ne va aştepta o partidă dificilă împotriva celor din Clinceni. După acum aţi văzut, ei sunt într-o revenire de formă, pentru că ultimul rezultat, cel cu Botoşani, a fost pozitiv. Noi trebuie să intrăm foarte bine montaţi şi să punem în practică tot ceea ce am lucrat la antrenamente. Este destul de greu să te capacitezi când joci cu ultima clasată, dar asta este una dintre marile greşeli pe care le-am putea face. Nu cred că ar trebui să apară relaxarea, pentru că noi avem nevoie să legăm victoriile şi să ţinem aproape de locurile fruntaşe, pentru a ne atinge obiectivul. Am pregătit această partidă la fel ca pe toate celelalte, adică la victorie“, a declarat Mihai Căpăţână.

Acesta a comentat şi pe tema acţiunii „Adoptă un câine“, ce va demara cu ocazia acestei partide cu ilfovenii: „Este o campanie foarte frumoasă şi sperăm ca oamenii să adopte cât mai mulţi căţei. Eu nu am adoptat până acum niciun câine, dar poate o voi face în viitor“.

E ste bucuros că s-a schimbat gazonul

Mihai Căpăţînă s-a arătat bucuros de faptul că s-a înlocuit gazonul de pe stadionul „Ion Oblemenco“ şi a punctat că îşi doreşte să evolueze cât mai mult.

„Faptul că s-a schimbat gazonul va fi un plus, atât pentru noi, cât şi pentru celelalte echipe care vor juca aici. Un gazon bun avantajază echipele care construiesc, iar noi suntem una dintre echipele care joacă fotbal. În ultimele partide am tot jucat fundaş dreapta, am prins şi anul câteva partide pe acest post, şi mă simt destul de bine şi acolo. Important este ca atunci când intri în teren să dai 100% şi să încerci să-ţi faci treaba acolo unde eşti pus. Îmi doresc să joc şi să am rezultate“, a subliniat fotbalistul de 25 de ani, evaluat de Transfermarkt la 700.000 de euro.

„La noi, la echipă, majoritatea jucătorilor suntem vaccinaţi“

Chestionat în legătură cu reapariţia cazurilor de Covid în cadrul echipelor de fotbal, Mihai Căpăţînă s-a arătat îngrijorat.

„Sunt probleme din cauza Covidului în toată România. Ne este teamă, bineînţeles, dar la noi, la echipă, majoritatea jucătorilor suntem vaccinaţi. Cred că acest lucru este un plus pentru noi. Sperăm să nu avem probleme din acest punct de vedere. Nu ştiu dacă această criză sanitară va ‘arbitra’ campionatul, dar cred că în anumite jocuri va influenţa oarecum rezultatul“, a comentat Mihai Căpăţînă.

Liga 1, etapa 12

Vineri, 15 octombrie:

Gaz Metan Mediaş – Dinamo 2-1 (Ronaldo Deaconu ’36, ’38 / Ivanovski ’84 – penalti)

Sâmbătă, 16 octombrie.

Sepsi – FC Voluntari 1-2 (Bojic ’85 / Costin ’22, Raţă ’54)

FCSB – CS Mioveni 3-0 (Tănase ’56 – penalti, Dumiter ’65, Keşeru ’69)

Duminică, 17 octombrie:

ora 15.00: FC Argeş – FC Farul

ora 17.30: UTA Arad – FCU Craiova

ora 20.30: Rapid – CFR Cluj

Luni, 18 octombrie:

ora 17.30: FC Botoșani – Chindia Târgoviște

ora 20.30: Universitatea Craiova – Academica Clinceni

Clasament:

1.CFR Cluj 30 puncte (golaveraj 17-6)

2.FCSB 24 (23-11)

3.Voluntari 24 (17-13)

4.Botoşani 22 (12-8)

5.„U“ Craiova 19 (17-10)

6.Farul 18 (14-6)

7.Rapid 18 (13-9)

8.UTA 17 (11-8)

9.Argeş 15 (8-6)

10.Chindia 13 (8-8)

11.Mediaş 11 (10-15)

12.Mioveni 11 (6-16)

13.Sepsi 10 (10-13)

14.FCU 9 (8-13)

15.Dinamo 7 (10-28)

16.Clinceni 3 (9-23)

Citeşte şi: Liga Elitelor U16 / Universitatea Craiova a făcut scor cu LPS Viitorul Pitești (FOTO)