Liga 3 / Mario Găman exclude un eventual rezultat negativ la Roşiori

Antrenorul formaţiei CSO Filiaşi, Mario Găman, a prefaţat pentru GdS confruntarea cu Sporting Roşiori, programată sâmbătă, de la ora 15.00, din cadrul etapei 8 a Ligii 3, seria 6. Situaţia din clasament nu le permite doljenilor un nou pas greşit în Teleorman, dacă vor în play-off, iar Mario Găman le cere jucătorilor săi să dea totul pe teren.

GdS: Cum prefaţezi meciul acesta cu Sporting Roşiori, pe care sunteţi cam obligaţi să-l câştigaţi?

Mario Găman: Ne aşteaptă un meci dificil, la fel ca toate celelalte. Trebuie să facem lucrurile în aşa fel încât să obţinem toate cele 3 puncte. E obligatoriu! Şi nu neapărat prin prisma jocului! Celelalte meciuri pe care le-am pierdut le-am controlat, din punct de vedere al posesiei, dar, din păcate, greşelile individuale şi neatenţia pe faza ofensivă ne-au făcut să ne declarăm învinşi. Situaţia ne obligă să fim mai precişi în execuţii, mai concentraţi şi mai corecţi pe faza defensivă. Numai atunci lucrurile vor fi de partea noastră!

GdS: Nu avem ce face şi punem şi răul în faţă. Dacă veţi pierde acest meci se complică foarte mult lucrurile în clasament.

Mario Găman: Se complică foarte tare! Practic va trebui să luptăm pentru evitarea retrogradării, nu pentru play-off. Chiar dacă în Cupa României am făcut istorie, se pare că la meciurile din campionat nu este aceeaşi concentrare, determinare şi dorinţă de a câştiga. În momentul când lipsesc aceşti 3 factori, atunci suferi. Nu este suficient doar să intri în teren şi gata, ai câştigat jocul. Toate meciurile pe care le-am pierdut au fost cauzate de nişte goluri primite din faze care nu anunţau nimic, cu echipe care nu ne dominau din punct de vedere al jocului. Nici nu vreau să mă gândesc la înfrângere, ci doar la victorie în acest meci.

GdS: Misiunea de la Roşiori va fi mai dificilă ţinând cont şi de vremea de afară. Cu siguranţă suprafaţa va avea de suferit în urma ploilor…

Mario Găman: Aşa este, terenul va fi greu cu siguranţă, dar trebuie să ne adaptăm. Nu vreau să căutăm scuze şi, indiferent de teren, noi trebuie să câştigăm acest joc foarte important.

„Sper ca noi să fim echipa mai inspirată“

GdS: Sunt probleme de lot?

Mario Găman: Nu avem şi asta mă bucură foarte mult.

GdS: Aţi susţinut marţi şi un joc-şcoală împotriva formaţiei FCU. Cât de mult te-a ajutat acest test ca să „reglezi“ din problemele echipei?

Mario Găman: A fost o înfrângere cu 3-0, dar a fost un amical foarte bun. Primul gol l-am luat la ultima fază a primei reprize şi eu cred că la acea fază a fost şi un fault clar la Dina. Am făcut o primă repriză foarte bună, din toate punctele de vedere. Asta m-a făcut să le transmit băieţilor că atât timp cât o echipă de Liga 1 ţi-a dat foarte greu gol, înseamnă că la noi este vorba doar despre concentrare şi determinare. Le-am spus clar: singurul adversar dificil este chiar echipa noastră. În cea de-a doua repriză am rulat tot lotul, am băgat a altă echipă, formată din copiii care evoluează la Liga 4. Şi de ei am fost mulţumiţi, pentru că al treilea gol l-am luat tot înainte de final.

GdS: Ce ştiţi despre Sporting Roşiori, sunt convins că aţi studiat-o.

Mario Găman: O cunoaştem bine. Ştim că este o echipă pretendentă la primele patru locuri, la fel ca şi anul trecut. Are un lot bun şi un antrenor foarte bun. Vor da totul ca să câştige acest meci. Eu sper ca noi să fim echipa mai inspirată şi mai precisă la ora jocului.

Liga 3, seria 6 – etapa 8

Vineri, 15 octombrie – ora 15.00: Vediţa Coloneşti – CSM Slatina, Universitatea II Craiova – Flacăra Horezu.

Sâmbătă, 16 octombrie – ora 15.00: Sporting Roşiori – CSO Filiaşi, Petrolul Potcoava – CSM Alexandria, Viitorul Dăeşti – Minerul Costeşti.

Clasament: 1. Slatina 17 puncte (golaveraj 16-3), 2. Dăeşti 16 (10-4), 3. Roşiori 12 (12-7), 4. Coloneşti 12 (10-10), 5. Alexandria 10 (5-7), 6. Filiaşi 9 (10-8), 7. Horezu 8 (5-12), 8. Potcoava 7 (9-14), 9. Craiova II 4 (9-8), 10. Costeşti 4 (6-19).

Liga 3, seria 7 – etapa 8

Vineri, 15 octombrie – ora 15.00: CSM Deva – Progresul Ezeriş, Pandurii Târgu Jiu – Jiul Petroşani.

Sâmbătă, 16 octombrie – ora 15.00: Voinţa Lupac – Viitorul Pandurii II Târgu Jiu, Gilortul Târgu Cărbuneşti – CSM Reșița, Armata Aurul Brad – Viitorul Şimian.

Clasament: 1. Reșița 21 puncte (16-1), 2. Pandurii 17 (16-4), 3. Deva 15 (9-4), 4. Lupac 11 (11-11), 5. Ezeriş 10 (7-9), 6. Cărbuneşti 7 (8-14), 7. Viitorul Pandurii 7 (5-12), 8. Şimian 6 (12-13), 9. Petroşani 4 (6-12), 10. Brad 1 (4-14).

