Selecționerul României, Mirel Rădoi, a fost foarte bucuros pentru victoria la limită, 1-0 cu Armenia, ce i-a propulsat pe tricolori pe locul 2 din Grupa J a preliminariilor CM 2022,din Qatar. Tehnicianul a și glumit pe seama golului marcat de Mitriță cu capul, olteanul fiind unul dintre cei mai scunzi jucători de pe terenul din Ghencea.

„Chiar am glumit înainte de meci când pregăteam fazele fixe, ne gândeam pe ce jucător să mizăm, dar unul la care nu se asteapta armenii. Era ceva neașteptat ca unul din cei mici să vină să dea cu capul. I-am ales pe Mitriță și pe Keșeru să stea la portar, de acolo să vină surpriza. Majoritatea felicitărilor trebuie adresate băieților, au dat dovadă de determinare, nimeni nu le poate reproșa nimic“, a spus Mirel Rădoi, la ProTV.

„Suntem la mâna noastră!“

Acesta a dezvoltat apoi analiza:

„A fost o primă repriză foarte bună, iar în a doua știam că vom ceda puțin. Nu puteam ține ritmul până la final. Nici ei nu mai aveau nimic de pierdut, au introdus doi atacanți la pauză, dar am gestionat foarte bine situația. Le cerusem jucătorilor să conducem cu 2-0 la pauză tocmai din acest motiv. Eficiența mă doare, ne creăm multe ocazii, nu fructificăm nici jumătate dintre ele. Acum suntem pe locul 2, nimeni nu mai credea în noi după eșecul de la Erevan. Dar acum suntem la mâna noastră! Mai avem o finală, cu Islanda, nu mă refer la Liechtenstein, pentru că dacă nu batem în ultimul meci, nu merităm nimic. Am făcut 7 puncte în septembrie, dar în octombrie am arătat un plus la determinare. Am avut antrenamente în plus, am avut timp de pregătire“.

Update: Și-a anunțat plecarea de la națională!

La câteva minute de la intervenția de la ProTV a urmat conferința de presă, unde Mirel Rădoi și-a anunțat plecarea de la națională după meciurile cu Islanda și Liechtenstein.

„Am spus destul de clar că nu voi mai continua, dar ar trebui să vorbim despre partidele rămase, nu despre situația mea. Nu încerc să pun presiune pe conducerea Federației să vină cu un contract. Dacă s-ar prelungi ar trebui să fie cu acordul meu. Îmi vine greu să cred că vreți să mai fiu aici după ce în tur nu mă mai voia nimeni. Din luna noiembrie, echipa națională trebuie să își găsească antrenor. Indiferent ce se întâmplă, eu nu voi mai fi. Contractul meu se termină, îmi văd de treaba mea. Mai departe este treaba Federației. Oferte au fost până acum și le-am refuzat. Din punctul ăsta de vedere vă dau cuvântul meu că nu am niciun contact, nicio ofertă. Nu mă poate întoarce nimic, nici măcar soția. Și dacă Federația ar face o ofertă, nu aș accepta.

E un ciclu care s-a terminat. Federației nu am ce să îi reproșez. Am ezitat la început să vin la echipa națională pentru că aș fi vrut să termin campania pe care am avut-o la tineret. Văzând lucrurile care s-au întâmplat acolo, m-am ambiționat și am acceptat să vin la echipa mare. Am luat echipa la un baraj, o predau la fel pentru că obiectivul este locul întâi sau locul doi”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă.

