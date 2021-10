Alex Mitriță: „Nu trebuie să-i subestimăm pe cei mici“

Alex Mitriță, fotbalistul care a contribuit din plin la succesul României în fața Armeniei, a dezvăluit că „secundul“ Nicolae Dică l-a încurajat să stea în „gura“ porții la fazele fixe.

„Nu trebuie să-i subestimăm pe cei mici. A fost un meci foarte greu pentru noi, dar am avut posesia de la un capăt la altul. Nu mă antrenez să dau cu capul, dar am avut o poziție corectă. Singurul care a avut încredere a fost Dică, el mi-a spus să stau acolo că voi da gol. Să vedem că avem mai multă încredere în noi, că suntem o echipă unită. Nu aveam cum să nu câștigăm în seara asta după atitudinea pe care am arătat-o în Germania“, a declarat Alex Mitriță.

„Dacă vom avea aceeași atitudine, nu avem cum să nu câștigăm și următoarele două meciuri. Este bine că au fost rezultatele în favoarea noastră, dar important este cum ne pregătim noi. Se vede o schimbare totală la echipa națională. Meritam să câștigăm. Mai avem două finale și, dacă vom intra cu aceeași atitudine, nu vom avea nicio problemă”, a punctat Alex Mitriță.

Citește și: Preliminarii CM 2022 / Victorie muncită cu Armenia! România a urcat pe locul 2 (VIDEO)