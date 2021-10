Coşmarul a luat sfârşit pentru Mihai Roman. Atacantul de 29 de ani a revenit astăzi la antrenamentele Universităţii Craiova după o pauză de apoape doi ani. Această absenţă a fost forţată de unele probleme descoperite la inimă, soldate cu o operaţie în Austria, la o zi după ce Christian Eriksen a fost la un pas de tragedie la Euro 2020.

„Mă simt bine din toate punctele de vedere“

Mihai Roman a acordat un scurt interviu site-ului oficial al Ştiinţei despre prima şedinţă de pregătire „adevărată“, sub comanda lui Laurenţiu Reghecampf.

„Totul a fost ok, mă simt bine din toate punctele de vedere. Sunt foarte bucuros că am revenit la antrenamente alături de prima echipă. Mi-au lipsit foarte mult antrenamentele cu băieţii, cu staff-ul… A fost o perioadă destul de grea pentru mine şi familia mea, dar sunt bucuros că s-a terminat şi astăzi am reuşit să fac primul antrenament. Am crezut tot timpul că voi reveni, pentru că am avut încredere în Dumnezeu şi în mine. Eram sigur că la un moment dat se va termina coşmarul. Foarte multă lume nu mai credea acest lucru, dar eu şi familia mea am crezut şi când îţi doreşti ceva foarte mult se pare că se îndeplineşte“, a spus fotbalistul craiovean.

„Pe fiecare seară visam la clipa când mă voi întoarce în teren. Am făcut-o din momentul în care nu am mai putut să mă antrenez alături de echipă. Este un ‘foc’ în mine, pentru că nu am apucat încă să arăt cam tot ce aveam de arătat în fotbal. Asta m-a motivat foarte mult şi mi-am păstrat calmul. A fost o perioadă lungă şi grea, dar nu mi-am pierdut speranţa absolut deloc. Familia m-a susţinut foarte mult, soţia, fetiţa, dar şi prietenii au fost lângă mine“, a explicat Mihai Roman.

Vrea maximum cu Universitatea Craiova

Mihai Roman a vorbit şi despre activitatea pe care a întreprins-o în perioada de refacere, în care s-a încălzit cu alte sporturi.

„În toată această perioadă am simţit că nu am nimic grav, care să mă stopeze de la sportul de performanţă. Fac asta de mic şi îmi era foarte greu să ies pentru aşa… Am avut destule activităţi. Am participat la turneele de padbol şi din două participări am reuşit să ies de două ori vicecampion naţional. Am stat aproape de băieţi şi m-au ţinut în formă cu padbol-ul, minifotbal şi tenisul de picior… A fost un lucru benefic pentru mine. Pe lângă aceste lucruri am reuşit să joc şi câteva meciuri amicale alături de arbitri de aici. Mi-au prins destul de bine, pentru că am jucat pe teren mare şi am repere, am avut execuţii bune şi am reuşit să intru în antrenamentul specific“, a mărturisit Mihai Roman.

Atacantul Ştiinţei şi-a fixat şi obiectivele: „Pe teremen scurt, îmi doresc să revin cât mai repede la o capacitate fizică bună, ca să pot să-mi ajut echipa. Pe termen lung îmi doresc să ies campion cu Universitatea Craiova. Îmi lipseşte un trofeu de campion din palmares şi asta îmi doresc cel mai mult în momentul de faţă“.

Mihai Roman a mai jucat în cariera sa la FC Universitatea Craiova, Petrolul Ploieşti, Universitatea Cluj, CS Turnu-Severin, Săgeata Năvodari, Pandurii Târgu Jiu, NEC Nijmegen, Maccabi Petah Tikva, ASU Poli Timișoara și FC Botoșani.

