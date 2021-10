Fostul căpitan al Universităţii Craiova, în prezent la PAOK Salonic, Alexandru Mitriţă, se bucură enorm pentru convocarea la prima reprezentativă a României după o pauză de aproximativ un an. Tricolorii lui Mirel Rădoi întâlnesc Germania, vineri, de la ora 21.45, pe stadionul „Volksparkstadion“ (Hamburg), apoi luni, 11 octombrie, pe Armenia, de la ora 21.45, stadionul „Steaua“. Ambele partide contează pentru Grupa J a preliminarilor Campionatului Mondial din 2022.

„Mă bucur că am revenit la echipa naţională după o pauză de un an. Sunt foarte fericit! Orice jucător îşi doreşte să vină la echipa naţională. Am avut puţine emoţii când am ajuns aici. Îmi doream să fiu la echipa naţională şi acum vreau să am momente bune sub tricolor. Răzvan Lucescu (antrenorul lui PAOK – n.r.) m-a felicitat pentru convocare, mi-a spus să fiu serios, să mă antrenez bine, la fel ca la echipa de club. Mi-a urat baftă!“, a spus „Piticul atomic“, aşa cum îl alintă suporterii Ştiinţei.

„Ne putem bate cu oricine“

Alexandru Mitriţă a apreciat faptul că echipa naţională are un stil mult mai ofensiv cu Mirel Rădoi la timonă. Olteanul nu se sperie de Germania, chiar dacă ştie ce jucători are în componenţă.

„Echipa noastră a îmbunătăţit foarte mult jocul ofensiv, este şi mai agresiv, are o mentalitate foarte bună şi acesta este un lucru foarte important. Fiecare meci este important, dar primul este cel de la Hamburg, contra Germaniei, o echipă foarte puternică. Are jucători importanţi, dar nu pot spune că este mai valoroasă decât Italia sau altă reprezentativă… Este o echipă care are jucători ce evoluează la echipe de top. Trebuie să mergem acolo şi să dăm totul pe teren. Trebuie să intrăm pe teren încrezători, să ascultăm ceea ce ne spune Mister la antrenament să facem. Dacă vom parcurge toţi aceşti paşi cu siguranţă vom avea un rezultat pozitiv. Avem atuurile nostre şi ne putem bate cu oricine. Suporterii trebuie să fie mereu alături de echipa naţională! Avem nevoie de ei! Cu siguranţă publicul este un plus pentru noi. Să joci la Campionatul Mondial cred că este maximum pentru un jucător. Fiecare îşi doreşte acest lucru“, a declarat mijlocaşul lui PAOK Salonic, pentru site-ul FRF.

„Mi-am dorit să revin în Europa“

Alexandru Mitriţă a fost chestionat şi pe tema revenirii în Europa. El consideră că s-a maturizat din toate punctele de vedere şi crede că are multe de demonstrat în perioada următoare.

„Cred că am multe de demonstrat în fotbalul european. Am fost plecat mai mult în afara Europei, iar acum mi-am dorit să revin şi să demonstrez că pot face faţă la un nivel bun. Nu ştiu dacă aş fi pregătit pentru Serie A sau pentru oricare alt campionat. Dar cu siguranţă la echipele la care am fost am acumulat foarte multă experienţă. Am crescut foarte mult“, a subliniat fotbalistul de 26 de ani.

Alexandru Mitriţă, jucător împrumutat de New York City la PAOK Salonic are o cotă de piaţă de 7 milioane de euro.

Citeşte şi: România / Valentin Mihăilă: „Îmi place să joc în meciurile cu intensitate“ (VIDEO)