Sorin Cârțu, după derbiul cu FCU: „Meciul a fost tot timpul sub controlul nostru“

Președintele foarmaţiei Universitatea Craiova, Sorin Cârțu, şi-a recăpătat umorul după victoria cu FCU. „Sorinaccio“ a spus că este atât de bucuros încât le dă voie suporterilor rivalei din oraş să-i vopsească din nou gardul. Reamintim că în ultimele două luni, gardul casei lui Sorin Cârțu a fost vandalizat de două ori de fanii echipei lui Mititelu.

„Meciul a fost tot timpul sub controlul nostru. Știam că până la urmă echipa este capabilă să se detașeze. Ăsta nu a fost un meci de orgoliu pentru mine, ei sunt o echipă nou-promovată. Ce voiați, să ne bată? Nu m-am temut de incidente pe teren, acolo era un arbitru. În oraș au fost scoase toate forțele de ordine, deci nu cred că se putea întâmpla ceva. N-am înțeles gestul lui Compagno, care a fost ‘amendat’ corect. Nu am avut o frică, că am putea pierde partida, la cum s-a desfășurat. Ei aveau mai mereu 8-9 oameni în spate. Echipa noastră a avut răbdare, a construit. S-au ivit mai ușor șansele după ce s-a jucat 11 contra 10. Sper să nu ne mai încurcăm la meciurile următoare, că mai avem puncte de recuperat. Antrenorul are nevoie de timp ca să-și implementeze stilul“, a spus Cârţu, la Digi.

„La ce bucurie am simțit în seara asta, le dau voie să mai vopsească gardul (râde – n.r.). Am glumit! Aseară când am ajuns acasă era o mașină necunoscută lângă casă, i-am zis soției să intre și eu m-am dus la ei. Erau polițiști, au zis că mă păzesc“, a explicat Sorin Cârțu.

