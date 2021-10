Radu Negru: „Noi le-am fost superiori până la primul gol“

Unul dintre titularii de drept ai echipei patronate de familia Mititelu, Radu Negru, a vorbit la finalul partidei despre duelul cu Universitatea și despre ce nu au reușit să facă colegii săi în acest joc. Acesta este de părere că dacă nu ar fi fost gafele din defensivă și nu numai, altul putea fi scorul pe tabelă.

„Din păcate ne-am dezamăgit suporterii. Trebuie să strângem rândurile, să trecem peste acest moment, să adunăm puncte în campionat cât mai repede posibil. Nu mai vorbim despre arbitraje. Noi, jucătorii, suntem responsabili, dar toată lumea cred că vede ce ni se întâmplă. Lor li se dădeau faulturile lângă careu, nouă la mijlocul terenului. A venit și acel roșu într-un moment nepotrivit după noi. Am luat gol dintr-o greșeală copilărească. Până în momentul golului noi le-au fost superiori, am jucat de la egal la egal. Am încercat să jucăm pe contraatac, dar când iei roșu e foarte greu“, a spus Radu Negru, jucătorul lui FCU Craiova.

Mutu, supărat pe gafele jucătorilor săi

La interviul de la finalul meciului, tehnicianul formației gazdă a explicat că, din punctul său de vedere, momentul cheie al partidei a fost eliminarea lui Compagno din minutul 73. De asemenea, acesta consideră că elevii lui au făcut un joc bun în prima repriză, deși în compartimentul ofensiv au avut de suferit.

„A fost o primă repriză bună, în care ne-am apărat bine și am încercat să construim pe faza ofensivă, am avut un moment de mare neatenție în prima repriză și după cartonașul roșu practic s-a rupt jocul. Ce pot să spun, a fost un roșu în care l-a lovit peste față, nu am ce să spun din punctul ăsta de vedere, acum nu stăm să scoatem vinovați sau să incriminăm jucători, pentru că știți cum e, se mai întâmplă în fotbal, important e să trecem mai departe și să ne revenim.

Cred că în prima repriză am ajuns în preajma careului, bineînțeles că acolo trebuie să luăm decizii mai bune și să fim mai concreți, pentru că am fost cam lejeri. Băieții trebuie să își asume mai mult responsabilitatea și să facă mai mult pe faza de atac. Cred că prima repriză a fost bună, nici ei n-au avut ocazii de gol. Practic, ne-am bătut singuri, au fost greșeli neforțate, în lanț, nu doar a lui Diallo. După roșu practic s-a rupt jocul, pentru că forța lor ofensivă se simțea, și cu un om în minus e foarte greu”, a explicat Mutu.

Rămâne Mutu la FCU?

Fostul atacant a fost întrebat și despre subiectul plecării sale de la FCU Craiova, unul din ce în ce mai prezent în ultimul timp. Antrenorul a declarat că decizia e doar în mâinile conducerii, întrucât el nu își va da demisia.

„Eu nu țin de niciun scaun. Eu sunt aici, rămâne la latitudinea conducerii ce va face. Eu încerc să-mi fac treaba într-un mod profesionist zi de zi, dacă eu nu reușesc, poate o face altcineva. Conducerea va decide. Eu, ca antrenor, nu-mi dau demisia, pentru că nu am de ce. Am muncit de câteva luni încoace și cred că lucrurile se pot îndrepta”, a mai adăugat tehnicianul.

