Nicușor Bancu și Ștefan Baiaram, la unison: „Bucuria e imensă“

Universitatea Craiova şi-a demonstrat supremaţia în Bănie, învingând-o pe FCU cu 2-0. La finalul întâlnirii, căpitanul Ştiinţei, Nicuşor Bancu, a afirmat că bucuria reuşitei a fost mare, chiar dacă el şi colegii săi nu s-au exteriorizat foarte tare.

„Ne bucurăm că am reușit să ne facem jocul. Am marcat, nu am primit gol și am adus cele trei puncte acasă. Înainte de meci a fost puțină presiune, dar când intri pe teren ești concentrat la joc și gândurile dispar. Bucuria de după meci e normală. Ne-am bucurat pe teren, în vestiar și vom continua acasă. Bine, colegii, nu eu. Nu ne-am exteriorizat foarte tare, dar bucuria e imensă”, a declarat Nicușor Bancu.

Şi Ștefan Baiaram a fost în culmea feiricirii: „Mă bucur că am câștigat cele trei puncte, nu că am înscris eu. A fost un meci cu încărcătură mare. Am avut puține emoții, dar au fost constructive. Mă bucur că am intrat și am înscris. Așa am simțit eu, să mă bucur cu suporterii. Mister are mereu încredere în mine, încearcă să îmi dea sfaturi. Mi-a spus să nu am emoții și să fac ce știu eu mai bine”.

