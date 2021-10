Înfrângerea cu Universitatea Craiova a condus la decizia lui Adrian Mutu de a demisiona din funcţia de antrenor principal al nou promovatei FCU Craiova, informează Prosport.

Plecarea „Briliantului“ surprinde puţin, deoarece ieri seară, după meci, afirma că nu va renunţa la post, fiind convins că va redresa echipa.

„Eu nu țin de niciun scaun. Sunt aici, rămâne la alegerea conducerii ce va face. Încerc să-mi fac treaba profesionist zi de zi. Dacă nu reușesc eu, poate reușește altcineva. Nu-mi dau demisia, pentru că eu cred că lucrurile se pot îndrepta. Să nu uităm că suntem o echipă nou promovată și lucrurile nu merg ca la alte echipe care sunt de ani de zile în Liga 1. Sunt episoade care nu au fost în favoarea noastră”, afirma Adrian Mutu.

UPDATE:

„E adevărat, plec de la Craiova! Discutăm condițiile unei despărțiri amiabile, nu țin cu dinții de nicio clauză. Prefer să mă uit tot timpul la partea plină a paharului, la ce am reușit să construiesc la nivel de joc. Rezultatele nu sunt cele așteptate. Îmi pare rău pentru nea Adi (n.r. Adrian Mititelu), că e acolo unde e, îmi pare rău și pentru suporteri că n-am reușit să le dau mari satisfacții. Nu mă deranjează acest deznodământ. Asta-i viața antrenorilor, depind de rezultate. Să nu uităm, însă, că e o echipă nou promovată, toate cele venite din eșalonul secund se confruntă cu dificultăți în primul sezon de Liga 1. Rămâne o experiență pozitivă, am învățat multe lucruri, am acumulat un plus de experiență”, a declarat Adrian Mutu, potrivit Playsport.

Tehnicianul de 42 de ani semnase cu FCU Craiova în mai 2021 un contract valabil două sezoane.

FCU Craiova ocupă locul 13, cu 9 puncte obţinute în 11 etape.

