Liga 2 / Trică nu strică! Viitorul Pandurii a făcut un pas spre normalitate

Eugen Trică a venit cu norocul la Viitorul Pandurii Târgu Jiu, care a câştigat meciul cu Poli Timişoara, de duminică, în prelungiri. Gruparea gorjeană a reuşit să se impună cu 2-1, pe teren propriu, graţie golurilor marcate de Ciprian Rus (’13) şi Paul Copaci (’90+2). Bănăţenii au replicat prin Erik Gerbi (’88). În urma acestui rezultat Viitorul Pandurii a urcat un loc în clasament şi se regăseşte pe 15.

Viitorul Pandurii: Eftimie – Buleică, Core, Al. Băican, Copaci, Țegle, Felipe Acosta, Vulpe (’70, Vespe), Al. Dulca (’74, Mitrică), Dodoi (’80, Doumbia), C. Rus. Antrenor: Eugen Trică.

Poli Timișoara: Devenish – Moțiu, Bocșan (’41, D. Andrei), Scutaru, Oanea – R. Lazăr, Ignea – Sofran, D. Benzar, Bîrnoi (’79, Zaluschi) – O. Ursu (’70, Gerbi). Antrenor: Dorin Toma.

Eugen Trică: „Dedic această victorie și fostului antrenor Cristian Lupuț“

La finalul meciului, antrenorul formaţiei Viitorul Pandurii, Eugen Trică, şi-a felicitat elevii şi a punctat că acest succes i se datorează şi fostului tehnician, Cristian Lupuț.

„O victorie foarte importantă, mai ales că jucătorii veneau după șapte meciuri din campionat în care n-au cunoscut victoria. Pentru acest succes s-au dăruit foarte mult, s-au sacrificat. Au luptat pentru fiecare minge și Dumnezeu i-a răsplătit cu cele trei puncte. Sunt foarte importante pentru moralul lor, dar și pentru noi, ca staff. Dedic această victorie și fostului antrenor Cristian Lupuț, fiindcă este și meritul lui. Eu am folosit aceeași formație utilizată de el etapa trecută, doar că l-am trecut pe Dulca în partea dreapta și pe Vulpe în stânga, iar pe Dodoi l-am urcat mai sus. Rezultatul este echitabil! Era păcat să pierdem cele trei puncte. Am dominat, am avut agresivitate. Chiar dacă se termina egal, aș fi fost la fel de mulțumit de atitudinea băieților. Avem un meci la fel de important etapa viitoare, la Buzău, cu o echipă în formă. Atâta timp cât sunt eu aici, echipa va juca doar la victorie. Nu mai contează ce a fost, important este ceea de facem de acum înainte”, a declarat Trică, citat de liga2.prosport.ro.

„Am venit la Târgu Jiu pentru proiectul de aici. Îl cunosc pe finanţatorul Nicu Sarcina și pe cei din staff, care vor o echipă competitivă, pe termen scurt și mediu. Deocamdată încercăm să adunăm cât mai multe puncte și vedem din iarnă ce întăriri putem aduce. Ne-ar mai trebui un atacant, un mijlocaș ofensiv, poate şi un mijlocaș stânga. Sper ca din sezonul următor să ne batem la promovare. Momentam încercăm să reglăm situația din mers. Am semnat până la terminarea sezonului, iar în cazul în care lucrurile merg bine, vom continua“, a afirmat Trică.

Liga 2, etapa 8

Vineri, 24 septembrie:

FC Braşov – CSA Steaua 0-1

Sâmbătă, 25septembrie:

Metaloglobus Bucureşti – Unirea Constanţa 1-4

Csikszereda Miercurea Ciuc – AFC Buzău 2-3

Dacia Unirea Brăila – Universitatea Cluj 0-3

CSC Şelimbăr – AFC Astra 1-1

Unirea Dej – Petrolul Ploieşti 1-3

Duminică, 26 septembrie:

Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Poli Timișoara 2-1

Unirea Slobozia – AFC Hermannstadt 0-1

Ripensia Timișoara – Concordia Chiajna 0-1

Marţi, 28 septembrie:

ora 17.00: Dunărea Călăraşi – Poli Iaşi

Clasament:

1.Petrolul 21 puncte (golaveraj 18-2)

2.Hermannstadt 20 (19-5)

3.Chiajna 20 (12-2)

4.„U“ Cluj 18 (12-6)

5.Steaua 17 (13-5)

6.Buzău 16 (27-7)

7.Slobozia 12 (13-6)

8.Dej 11 (8-7)

9.Şelimbăr 11 (7-10)

10.Metaloglobus 10 (12-15)

11.Iaşi 9 (10-6)

12.Ripensia 9 (8-10)

13.Braşov 9 (8-13)

14.Timișoara 7 (9-14)

15.Viitorul Pandurii 6 (5-11)

16.Miercurea Ciuc 6 (8-16)

17.Constanţa 4 (5-29)

18.Călăraşi 3 (6-14)

19.Brăila 2 (4-24)

20.Astra -5 (7-9)

Etapa viitoare:

Joi, 30 septembrie – ora 17.00: Concordia Chiajna – Unirea Dej.

Vineri, 1 octombrie – ora 16.00: AFC Hermannstadt – Ripensia Timișoara.

Sâmbătă, 2 octombrie – ora 11.00: AFC Astra – FC Braşov, AFC Buzău – Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Unirea Constanţa – Csikszereda Miercurea Ciuc, Poli Iaşi – Metaloglobus Bucureşti; ora 11.30: CSA Steaua – Dunărea Călăraşi; ora 14.00: Universitatea Cluj – Unirea Slobozia; ora 15.00: Poli Timișoara – Dacia Unirea Brăila.

Duminică, 3 octombrie – ora 11.00: Petrolul Ploieşti – CSC Şelimbăr.

