Liga 2 / Viitorul Pandurii s-a despărțit de Lupuț și l-a ales pe Trică

Rezultatele slabe din acest sezon competițional al Ligii 2, coroborate cu eliminarea din Cupei României în fața divizionarei C CSO Filiași, au condus la demiterea antrenorului Cristian Lupuț din funcția de antrenor al formației Viitorul Pandurii Târgu Jiu. În locul acestuia a fost instalat craioveanul Eugen Trică, tehnician dat afară de FCU Craiova după promovarea în Liga 1.

„Contractul a fost reziliat de comun acord. Nu au fost rezultate și trebuia făcut ceva, iar antrenorul răspunde de fiecare dată în aceste situații. E mai bine pentru viitorul echipei. Ne-am strâns mâna și le urez baftă în continuare. Mi s-a propus să rămân în cadrul clubului, dar nu puteam accepta. Se pare că nu am învățat nimic din experiența din trecut. Am mai fost aici, știam cum stau lucurile și trebuia să fiu mai direct! Oricum, a treia oară nu voi mai reveni la această echipă. Eugen Trică va avea mare nevoie de baftă, din toate punctele de vedere. Din păcate, sunt foarte multe păcate la această echipă! (n.r. – a refuzat să detalieze). Sunt pe drum acum și am niște probleme personale de rezolvat“, a declarat Lupuț, pentru liga2.prosport.ro.

Trică va debuta pe banca echipei Viitorul Pandurii duminică. Gorjenii întâlnesc atunci, de la ora 11.00, pe teren propriu, pe Poli Timișoara.

