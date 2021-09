Atacantul formaţiei Universitatea Craiova, George Cîmpanu, a fost foarte bucuros pentru calificarea în Cupa României. El consideră că rezultatul contra campioanei CFR Cluj este just. Cîmpanu a punctat că şedinţa cu Laurenţiu Reghecampf de la începutul săptămânii a jucat un rol important în rândul alb-albaştrilor.

„Ne bucurăm că am făcut un joc bun. CFR nu a avut nicio ocazie clară în tot meciul. Ne-am schimbat atitudinea, am înţeles mesajul lui Mister şi asta a fost cel mai important. Ne bucurăm că ne-am luam revanşa, că am câştigat şi trebuie să o ţinem tot pe drumul acesta, să avem aceeaşi atitudine şi acelaşi devotament la fiecare meci. Toată lumea a fost supărată după meciul de la Cluj, dar în momentele grele se văd caracterele puternice. Orice trofeu pus pe masă este un obiectiv pentru Universitatea Craiova. Vrem să luăm titlul şi să câştigăm şi Cupa“, a declarat Cîmpanu.

Acesta este cu gândul la meciul cu Dinamo, din Liga 1, duel programat luni, de la ora 21.00, pe „Ion Oblemenco“:

„Este un meci greu, un derbi. Toată lumea ştie ce înseamnă un meci Craiova – Dinamo. O să ne pregătim la fel de bine şi sper să luăm cele 3 puncte“.

Liga 1, etapa 10

Vineri, 24 septembrie

ora 20.00: Rapid – FC Voluntari

Sâmbătă, 25 septembrie

ora 17.00: FC Argeş – Chindia Târgoviște

ora 21.00: FCSB – Academica Clinceni

Duminică, 26 septembrie

ora 15.30: Farul – CS Mioveni

ora 18.00: FC Botoșani – FCU Craiova

ora 21.00: UTA Arad – CFR Cluj

Luni, 27 septembrie

ora 18.00: Gaz Metan Mediaş – Sepsi

ora 21.00: Universitatea Craiova – Dinamo

Clasament:

1.CFR Cluj 24 puncte (golaveraj 14-5)

2.Botoşani 20 (10-6)

3.Rapid 17 (11-6)

4.UTA 16 (9-5)

5.Farul 15 (12-4)

6.FCSB 15 (16-9)

7.Voluntari 15 (13-12)

8.Argeş 13 (8-6)

9.„U“ Craiova 13 (10-10)

10.Chindia 12 (8-7)

11.Mioveni 10 (5-11)

12.Sepsi 8 (7-9)

13.FCU 8 (7-10)

14.Mediaş 7 (7-12)

15.Dinamo 6 (7-19)

16.Clinceni 2 (6-19)

Citeşte şi: Cupa României / „U“ Craiova – CFR Cluj, scor 1-0, în imagini