FCU Craiova susţine al treilea test. Robert Popa: „Este o perioadă grea!“

FCU Craiova susţine astăzi, de la ora 20.00, cel de-al treilea joc amical din cadrul stagiului de pregătire din Slovenia. Astfel, elevii lui Adrian Mutu vor da piept cu NK Celje, ocupanta locul 7 în ediţia trecută a campionatului sloven. Reamintim că în primele două teste, FCU a pierdut cu Hajduk Split, scor 1-2, şi a remizat cu NK Bravo, scor 1-1.

De la acest joc cu Celje va lipsi Andrea Campagno, care s-a accidentat la un antrenament. Atacantul italian a fost trimis în ţară pentru investigaţii.

În cadrul stagiului din Slovenia, FCU mai are programate două partide amicale, pe 7 iulie cu ZTE FC (Ungaria) şi pe 8 iulie cu FK Radninicki Nis (Serbia).

Robert Popa: „S-a văzut puţin oboseala

Portarul echipei FCU Craiova, Robert Popa, a vorbit despre pregătirea efectuată sub comanda lui Adrian Mutu. El a explicat şi rezultatele nefaste din jocurile de verificare susţinute până acum, invocând lipsa omogenităţii.

„Este o perioadă grea, neplăcută jucătorului de fotbal, dar benefică pentru noi, ca echipă, însă şi pentru fiecare jucător în parte. Eu cred că totul a mers bine (în primele două amicale – n.r.), doar că, în primul meci, având doar 7 zile împreună, împotriva unei echipe cu o aşa experianţă precum Hajduk Split, s-au văzut unele carenţe. Dacă am fi avut mai multe zile împreună, cred că am fi putut să închegăm anumite relaţii de joc şi să facem o figură frumoasă. Cât despre al doilea meci, s-a văzut puţin oboseala pe final, pentru că am jucat dintre 3 în 3 zile“, a declarat Robert Popa, pentru pagina oficială de Facebook a clubului oltean.

„Obiectivul nostru este să terminăm în primele 6“

Acesta a vorbit cu mândrie despre reuşita echipei de anul trecut şi anunţă că FCU va încerca o clasare foarte bună în Liga 1.

„Am făcut o figură frumoasă pentru o nou promovată din Liga 3, pentru că am promovat în primul eşalon. Cred că o să facem o figură frumoasă şi în Liga 1. Obiectivul nostru este să terminăm în primele 6, dacă nu în Top 3 la finalul play-off-ului, de ce nu. Acesta este obiectivul nostru, nu ne mulţumim niciodată cu puţin. Visul meu este să câştig titlul“, a punctat Robert Popa.

