Liga 1 / Ian Coll garantează că „U“ Craiova va fi 100% pregătită la Supercupă

Reprezentanţii Universităţii Craiova au realizat astăzi un interviu cu Ian Coll, specialistul care răspunde de pregătirea fizică a alb-albaştrilor. Acesta a vorbit despre importanţa acestui cantonament pe care elevii lui Marinos Ouzounidis îl susţin în Austria.

„Pentru preparatorii fizici este o perioadă foarte bună, pentru că avem posibilitatea să lucrăm foarte mult cu jucătorii. Avem multe antrenamente la dispoziţie în care putem să mărim intensitatea jocului de fotbal. Şi acesta este obiectivul nostru: să devenim mai buni, atât din punct de vedere fizic, cât şi tactic faţă de ceea ce s-a întâmplat în sezonul trecut. Sunt adeptul lucrului cu mingea, pentru că sunt patru elemente care contează în antrenamentul unui jucător de fotbal. Atunci când un jucător este obosit pe unul dintre cele patru elemente, atunci metoda noastră este să antrenăm pe celelalte, astfel încât să dăm timp de recuperare“, a spus preparatorul fizic scoţian.

„Am fost încântat de ceea ce am văzut la Craiova“

Ian Coll a vorbit şi de momentul venirii sale în Bănie. El a mărturisit că a primit referinţe foarte bune de la Cosmin Moţi, pe care l-a antrenat la Ludogorets şi după l-au convins condiţiile de lucru şi obiectivele propuse de finanţatorul Mihai Rotaru.

„A fost un moment bun să vin în iarnă, dar totodată dificil. Asta pentru că am venit în mijlocul sezonului competiţional şi nu am putut să acomodez jucătorii cu metoda mea de pregătire şi cumva să pregătim şi ce urma să se întâmple în sezonul competiţional 2021/2022. A fost o perioadă bună, dar dificilă, pentru preparatorul fizic. Înainte să vin la Craiova am urmărit meciurile echipei, am văzut cum joacă şi, bineînţeles, am discutat cu acţionarul Mihai Rotaru. Am fost încântat de ceea ce am văzut la Craiova. În privinţa oraşului, este unul mai mare decât Ludogoreţ, unde am locuit înainte, cu oameni foarte prietenoşi. Este un oraş care trăieşte pentru fotbal şi mă bucur că sunt aici“, a explicat Ian Coll.

Foto: ucv1948.ro

„Îmi doresc să pregătesc echipa astfel încât să facă faţă în cupele europene“

Managerul departamentului de performanță și pregătire fizică a vorbit şi despre ratarea titlului în ultimele două sezoane. El i-a asigurat pe suporteri că Universitatea Craiova va arăta mult mai bine în noul sezon şi va fi la un potenţial fizic de 100% chiar de la meciul din 10 iulie, cu CFR Cluj, din Supercupa României.

„Am crezut tot timpul că Universitatea Craiova poate câştiga campionatul, chiar şi în sezonul trecut. Altfel nu aş fi venit aici. Cred în continuare că Universitatea are capacitatea să câştige titlul. Împreună cu staff-ul din Grecia vom lucra să corectăm deficienţele şi anul acesta să ne batem cu şanse mari la campionat. Obiectivele mele sunt să pregătesc echipa să fie mai puternică, mai rapidă şi mai rezistentă. Îmi doresc să pregătesc echipa astfel încât să facă faţă în cupele europene, pentru că atunci cu siguranţă va face faţă şi în campionatul românesc“, a menţionat scoţianul.

„Un jucător nu poate fi niciodată 100% în timpul unui sezon competiţional. Meciurile dau oboseală, antrenamentele la fel. De aceea obiectivul nostru este să gestionăm această oboseală, astfel încât jucătorul să fie la un nivel maxim cât mai mult timp posibil. Aceasta este adevărata provocare. Vrem ca la meciul din Supercupă să fim la capacitate maximă, să fim în vârf de formă, pentru că este un trofeu la mijloc. Este primul nostru obiectiv, apoi vin meciurile din Liga 1 şi, bineînţeles, cele din Conference League“, a încheiat Ian Coll.

Citeşte şi: Juniori / Academia „Gică Popescu“, locul 2 la turneul „Campionii creează campioni“