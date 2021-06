Gheorghe Craioveanu îl apără pe Rădoi. Vezi ce spune și despre derbiul „U“ Craiova – FCU!

Fostul mare fotbalist al Băniei, Gheorghe Craioveanu, a declarat că selecţionerul României, Mirel Rădoi, este prea mult criticat după ultimele rezultate. Asta în condiţiile în care pe teren jucătorii sunt cei care joacă, nu antrenorul.

„Nu e cea mai bună epocă a naţionalei, fără discuţii. Dar eu zic că prea mult dăm în Rădoi şi uităm că fotbaliştii joacă, nu el. Ce vină are Rădoi că Tănase dă cu cotul în gura adversarului? Dar da, poate o vină are şi Mirel că poate nu a luat decizia corectă şi nu a făcut echipa ideală“, a spus Craioveanu, citat de Agerpres.

„Nu am ajuns să ne temem de Armenia şi Georgia. Îi respectăm, pentru că sunt adversari incomozi. Nu mai e aşa de uşor ca pe vremuri. Noi, înainte, când atacam ne ieşea. Azi cred că nici nu atacăm bine, nici nu ne apărăm bine. S-au schimbat multe lucruri. Eu nu am dat niciodată în jucători, din contră, i-am apărat. Însă sunt prea multe decepţii pentru noi. Ne-am cam obişnuit să vedem turneele finale la televizor. Nu am mai avut demult bucuria de a face ceva important sau un turneu important“, a adăugat „Grande“.

„O să fie foarte frumos cu două Craiove“

Gheorghe Craioveanu se bucură că fotbalul românesc va avea din noul sezon un nou derbi, Universitatea Craiova – FCU.

„O să fie foarte frumos cu două Craiove. Eu l-am felicitat pe Mutu, dar i-am zis că va avea o misiune grea. Nu îi va fi uşor, pentru că nu e oltean ca să ştie ce va fi acolo. Dar eu mă bucur, pentru că va fi ca un Sevilla – Betis sau Roma – Lazio. Dar eu aş vrea ca ambele cluburi şi ambele galerii să se respecte“, a explicat Craioveanu.

Kasparov e mare, dar Messi e de neatins

„Grande“ Craioveanu a fost prezent, vineri, la evenimentul de deschidere a turneului Superbet Chess Classic Romania 2021, din cadrul Grand Chess Tour, la care a participat şi marele maestru Garry Kasparov.

Întrebat dacă Garry Kasparov poate fi numit un Messi al şahului, Gheorghe Craioveanu a răspuns: „Hm, nu ştiu… e greu. A fost mare, poate să fie numit un Pele, dar nu Messi. Pentru că pentru mine Messi este cel mai bun şi cel mai mare sportiv din istorie“.

