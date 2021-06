Zi de reglat lucrurile la CSO Filiaşi. Conducătorii grupării doljene au purtat discuţii cu antrenorul Mario Găman şi au decis să continue colaborarea încă un sezon.

„Era normal să vorbim prima dată cu Mario şi Boby, pentru că am fost mulţumiţi de cum au pregătit echipa. Dacă nu ajungeam la un numitor comun ne reorientam, dar ne bucurăm că vom cobalora încă un sezon. În plus, au prins şi ei experienţă după cele petrecute în ediţia trecută şi acum se schimbă datele problemei“, a declarat preşedintele formaţiei CSO Filiaşi, Florin Spânu, pentru GdS.

„O să mai continuăm un an de zile la Filiaşi. Nu a fost greu deloc să ajungem la un numitor comun. Am zis să alegem continuitatea, iar premisele sunt bune. Am purtat discuţii cu două-trei echipe, dar oferta de aici a fost cea mai bună şi cea mai corectă din punct de vedere uman, în primul rând. Am vorbit cu domnul primar şi cu domnul preşedinte, am ajuns la un consens şi de acum înainte ştim ce avem de făcut“, a explicat, la rândul său, Mario Găman, pentru GdS.

Obiectivul se stabileşte în funcţie de lot

Acum, după ce şi-au asigurat continuitate la nivelul băncii tehnice, reprezentanţii CSO Filiaşi vor începe negocierile cu jucătorii. Se merge pe ideea de omogenitate, astfel că principalii vizaţi sunt fotbaliştii de anul trecut.

„Cu toţi jucătorii voi intra în discuţii. Care vrea să rămână, rămâne, dar vom schimba puţin şi sistemul de salarizare. Vom plăti după nişte criterii, în funcţie de clasare, de performanţă. Cine acceptă, înseamnă că vrea să muncească şi să realizeze performanţă. Cine nu, înseamnă cu sunt din aceia care vor să treacă luna şi să-şi ia salariul. Obiectivul va fi stabilit în funcţie de lot, dar în principiu vom vorbi de o clasare pe locurile 1-4“, a menţionat Florin Spânu.

Întrebat dacă are informaţii despre cum va fi noul sistem competiţional al Ligii a 3-a, Florin Spânu a spus:

„Sunt discuţii. Mai multe lucruri vom şti pe 27 iunie, când vom avea şedinţă de Comitet Executiv la FRF, iar pe 28 este şi Adunarea Generală. Ce pot să spun este că în momentul de faţă sunt creionate mai multe variante. Alegerea va fi făcută, în primul rând, după ce se va cunoaşte numărul echipelor înscrise“.

„Vrem să facem o echipă frumoasă“

În tratativele cu jucătorii din vechea gardă se va implica şi antrenorul Mario Găman. Acesta a mai spus că reunirea echipei va fi l mijlocul lunii viitoare.

„Acum, uşor-uşor, o să începem să luăm legătura cu jucătorii, să avem discuţii cu ei. Sper să se pună de acord cu domnul preşedinte Spânu în privinţa contractului. Lucrurile se vor clarifica începând de săptămâna viitoare. O să vedem cine mai rămâne şi cine nu… Ca idee ne dorim să mergem pe grupul de anul trecut. Reunirea va avea loc în jurul datei de 14 iulie. De obiectiv nu putem vorbi până nu vedem cine va merge cu noi la noul drum din vechea gardă şi ce jucători vom mai aduce. Mergem pe aceleaşi principii, cu multă muncă. Vrem să facem o echipă frumoasă, care să facă cinste oraşului Filiaşi. Dacă vom păstra nucleul de anul trecut, cu câteva îmbunătăţiri avem mai multe şanse de promovare, pentru că vorbim de omogenitate. O să luăm totul pas cu pas şi vedem unde am greşit şi ce putem îmbunătăţi, ca să mergem pe făgaşul normal şi corect“, a punctat Mario Găman.

