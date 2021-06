Antrenorul Adrian Mutu a fost prezentat astăzi de către oficialii nou promovatei FCU Craiova. „Briliantul“ a declarat că este mândru de alegerea făcută şi se simte pregătit să pună urmărul la realizarea unui sezon bun.

„Sunt bucuros de alegerea pe care am făcut-o. Ne unesc mai multe lucruri: ambiţia şi setea de performanţă, ceea ce cred eu că este foarte important. Trebuie să fim realişti şi să ne gândim că avem de parcurs un drum dificil, plin de obstacole. Numai prin muncă, seriozitate şi disciplină vom putea să ne îndeplinim obiectivele. Fiind o nou promovată şi ca să umplem golul ăsta faţă de echipele de tradiţie din Liga 1 trebuie să muncim mai mult şi mai bine. Asta o să facem! Am început deja prin diferite lucruri, am stabilit cantonamentul, suntem în discuţii cu mai mulţi jucători şi sperăm să-i aducem până pe 12 iunie, când este programată reunirea.

Atunci când vom lua un jucător decizia va fi comună. Nu facem asta ca să împărţim responsabilitatea sau să-mi găsesc eu un alibi, pentru că nu ăsta este felul meu, ci pentru că mai multe minţi, împreună, pot da un verdict mai adevărat despre un jucător. Ne uităm cu toţii şi, dacă vom ajunte la un numitor comun, îl vom lua. Până acum sunt mulţumit de modul cum se mişcă lucrurile. Între timp îi vom da drumul la treabă convinşi de forţa noastră, convinşi de ceea ce putem realiza“, a declarat Adrian Mutu.

Acesta a punctat că nu a avut alte oferte concrete, aşa cum a fost cea a familiei Mititelu: „Nu am avut nicio ofertă clară de la CFR Cluj. Ca să spun sincer, am avut o ofertă mai clară de la Universitatea Cluj, decât de la CFR. Mulţumesc familiei Mititelu pentru încrederea acordată şi sper să-i răsplătesc cu rezultate“.

„Pentru a avea performanţă îţi trebuie o echipă pe măsură“

Adrian Mutu a vorbit şi despre obiective şi a dorit să le atragă atenţia suporterilor că nu se poate vorbi despre performanţe notabile atât de rapid.

„Ştiu că este un entuziasm mare după promovare, dar acum suntem într-o altă ligă, mult mai mare, mult mai performantă. Pentru a avea performanţă îţi trebuie o echipă pe măsură. Lucrăm la asta în momentul de faţă. Trebuie să parcurgem nişte paşi şi de aceea trebuie să rămânem realişti. Să nu vă gândiţi că într-un an o să câştigăm campionatul sau lucruri de genul ăsta. Pentru a face un lucru sustenabil şi care să dureze foarte mult trebuie să construim cu calm, în timp şi cu paşi inteligenţi. Pentru a face ceva bun pentru această echipă trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ şi să rămânem modeşti“, a spus noul tehnician al FCU.

„Nu vreau să ne punem limite. Cred că trebuie să luăm meci cu meci şi la sfârşit o să vedem unde ne clasăm. Nu avem un obiectiv anume, pentru că nu vreau să ne punem limite. Dacă am face asta, atunci am găsi şi scuze şi lucrul acesta nu trebuie să se întâmple. Dacă muncim mult, probabil că la sfârşitul sezonului vom avea toţi de câştigat şi vom avea o poziţie avantajoasă. E un drum lung, iar eu şi echipa mea vom vorbi mai puţin şi vom munci foarte mult“, a completat Mutu.

Pune pe „pauză“ prietenia cu Mihai Rotaru

Întrebat despre viitorul derbi din Liga 1, contra Universităţii Craiova, Adrian Mutu a punctat că îşi doreşte ca ambiţiile să fie doar pe linie sportivă. Cât despre relaţia sa de prietenie cu finanţatorul Ştiinţei, Mihai Rotaru, Adrian Mutu crede că este indicat să o treacă în plan secund ţinând cont de rivalitatea celor două cluburi.

„Văd acesl joc ca pe un derbi frumos, aşa cum se întâmplă în mai multe oraşe de la noi şi de afară. Abia aştept acel meci, bineînţeles, şi sper să ne prezentăm aşa cum trebuie şi să mulţumim suporterii noştri. În acelaşi timp sper ca oraşul să aibă parte de o atmosferă fair-play. Să nu se întâmple anumite incidente, care nu-şi au locul în sport! E un derbi nou şi sper să se ridice la un nivel fotbalistic bun.

La telefon pot să vorbesc cu Mihai Rotaru. Dar o întâlnire la o cafea ar fi o lipsă de respect pentru ceilalţi şi nu vreau să creez acest lucru. Asta nu înseamnă că noi nu vorbim sau că prietenia noastră nu mai continuă. Să zicem că în momentul ăsta o punem pe pauză şi o continuăm după. Sunt sigur că şi domnul Rotaru înţelege acest lucru. Nu o să fie niciun fel de problemă“, a încheiat Adrian Mutu.

